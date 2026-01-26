El Club Zamorano de Taekwondo logra siete medallas en el Campeonato de Castilla y León

El Club Zamorano de Taekwondo regresó con cinco oros y dos platas delCampeonato de Castilla y León en las categorías Cadete y Júnior. La participación zamorana fue especialmente destacada, sumando un total de siete medallas.

En la categoría Cadete, destacaron el oro y la plata sumadas, respectivamente, por Ainhoa García Vargas (-37 kg) Y Sofía Vara Martín (-46 kg).

Por su parte, en la categoría Júnior el club logró cinco medallas: oro para Rodrigo Martín Mateos (-51 kg), Carla Morales Prieto (-52 kg), Zoe Ares Merino (-68 kg) y Duna de la Cruz Laguno (-44 kg), y la plata de Álvaro Reguilón de Santos (-63 kg).

Con estos resultados, el Club Zamorano de Taekwondo consolida su presencia deportiva en la región y continúa sumando éxitos.