Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Universidad Popular La Guareña (Fuentesaúco)LA CAUSA DEL ACCIDENTE DE ADAMUZSanabria en alerta por el temporalLluvia de premios de la ONCE en ZamoraLa Carrera de la EsperanZa para acompañar las Edades del Hombre
instagramlinkedin

Taekwondo

El Club Zamorano de Taekwondo logra siete medallas en el Campeonato de Castilla y León

Los deportistas se hicieron con cinco oros y dos platas

Expedición del Club Zamorano de Taekwondo

Expedición del Club Zamorano de Taekwondo / Cedida

P. F.

El Club Zamorano de Taekwondo regresó con cinco oros y dos platas delCampeonato de Castilla y León en las categorías Cadete y Júnior. La participación zamorana fue especialmente destacada, sumando un total de siete medallas.

En la categoría Cadete, destacaron el oro y la plata sumadas, respectivamente, por Ainhoa García Vargas (-37 kg) Y Sofía Vara Martín (-46 kg).

Por su parte, en la categoría Júnior el club logró cinco medallas: oro para Rodrigo Martín Mateos (-51 kg), Carla Morales Prieto (-52 kg), Zoe Ares Merino (-68 kg) y Duna de la Cruz Laguno (-44 kg), y la plata de Álvaro Reguilón de Santos (-63 kg).

Noticias relacionadas y más

Con estos resultados, el Club Zamorano de Taekwondo consolida su presencia deportiva en la región y continúa sumando éxitos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents