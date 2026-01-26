La Carrera de la EsperanZa se estrena en febrero para acompañar las Edades del Hombre

La Fundación Edades del Hombre ha presentado este lunes la nueva "Carrera de la Esperanza", una actividad prevista para el próximo mes de febrero que llega al calendario con intención de reunir a miles de deportistas en torno al proyecto cultural y expositivo que está teniendo lugar en Zamora.

Una carrera para ampliar el abanico de experiencias

Bajo la organización del Club Atletismo de La Armuña, con el apoyo de las instituciones y de Ruta del Vino de Zamora, la prueba cumplirá el propósito de "dinamizar" las Edades del Hombre y sumarse a la amplia "oferta de experiencias" que se engloban alrededor de dicho proyecto. Un objetivo que aumentará todavía más la satisfacción de los más de 60.000 visitantes que ha recibido la iniciativa desde su apertura.

Carácter benéfico

La recuperación de la carrera, además, contará con un carácter benéfico, ya que como se señaló: "si existe superávit tras la celebración de la prueba, el beneficio se destinará a la recuperación de elementos patrimoniales de la Diócesis de Zamora".

Fecha para la prueba

En cuanto a los datos propios de la "Carrera de la EsperanZA" en su primera edición, cabe destacar que su celebración está prevista para el próximo 22 de febrero y que tendrá sus puertas abiertas a corredores y deportistas de todas las edades.

Categorías y cuota de inscripción

La prueba ofrece un total de 28 categorías (entre masculinas y femeninas), siendo la inscripción gratuita para los menores de edad y de 10 euros para todos los adultos, gozando cada corredor de una nutrida bolsa del corredor que incluye, además de productos de la tierra, una camiseta conmemorativa de la carrera.

Desde la organización se indicó que se esperan alcanzar cifras cercanas a 1.000 jóvenes y 1.500 atletas sénior en el reparto de dorsales, estando para ello abierto el plazo de inscripción a través de la Delegación de Zamora de Atletismo en su página web.

Premio

Por último, en cuanto al capítulo de premios, quedó confirmado que los cinco primeros clasificados de todas las categorías inferiores, así como los tres primeros de categoría sénior (masculina o femenina) recibirán un premio por su desempeño.

Recorrido

Por lo que respecta al recorrido, este tendrá su centro neurálgico en la Catedral de Zamora y atravesará los puntos más emblemáticos de la ciudad, atravesando tanto el Puente de los Poetas como el Puente de Piedra, la Milla del Románico o la céntrica Santa Clara.

El trazado, sobre el que se disputarán las diferentes modalidades (5 y 10 kilómetros), también se adaptará a las edades de los participantes, siendo para las categorías inferiores un tramo acotado entre el punto de partida y la Plaza de los Cientos.