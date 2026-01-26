Beatriz Ramos y César Tijero, del Dragones Caja Rural, brillan en el Campeonato de Castilla y León

Dragones Caja Rural acudió a Valladolid para tomar parte en el XXXII Campeonato de Castilla y León juvenil, junior y absoluto, que también era la segunda jornada de la liga española de clubes absoluta y máster.

El equipo zamorano Salvamento Dragones Caja Rural estuvo presente en esta cita, donde los más destacados fueron Beatriz Ramos y César Tijero.

Beatriz Ramos logró tres platas en la categoría junior, en las pruebas 200 metros obstáculos, 50 metros remolque de maniquí y 200 metros supersocorrista, logrando además ser la deportista 12, 7 y 11 en dichas pruebas en la categoría absoluta. Además, consiguió una meritoria octava posición en la prueba 100 metros socorrista junior.

Por su parte, César Tijero lograba subir al podio en todas y cada una de sus pruebas de categoría máster. Para empezar, lograba el oro en la prueba 200 metros obstáculos, mientras que en el resto de pruebas era plata.

Además, también destacaron la quinta y sexta posición logradas por Marcos Ferrero en 200 metros obstáculos juvenil y 200 metros supersocorrista, respectivamente.

De esta forma, los zamoranos cierran una nueva competición con un saldo de 6 platas y 1 oro y ya se preparan para su próximo objetivo.