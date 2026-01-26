El próximo rival del Zamarat
El Azulmarino encaja su primera derrota en la visita al Celta
Raúl Rodríguez
El Celta Femxa Zorka se convirtió el sábado en animador de la Liga Femenina Challenge, al ser el primer equipo en derrotar al todopoderoso Azulmarino Mallorca (77-74), tras diecisiete partidos de Liga. El partido fue intenso, con un marcador ajustado y para redondear una buena tarde de baloncesto, todo se resolvió en los segundos finales.
La victoria del Celta Femxa Zorka tuvo un sabor amargo para el equipo vigués, próximo rival del Recoletas Zamarat. En el entrenamiento del miércoles, Carlota Menéndez hacía un mal movimiento y su rodilla se rompía. No hacían falta pruebas para saber que algo iba mal, confirmándose al final la rotura del ligamento cruzado. Carlota se perderá lo que resta de temporada y tendrá que comenzar a pensar en la próxima. A estas alturas de la temporada será complicado encontrar una base con sus condiciones. n
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- El renacimiento del Camino del Lobo: Las claves de un ambicioso proyecto para dinamizar el noroeste de Zamora
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Centros de Cáritas en Zamora sufren intentos de estafas telefónicas
- Orden de reparación urgente de muros colapsados en la Cuesta de la Estación de Benavente
- Zamora prepara la apertura de un centro enograstronómico
- Crónica del destierro de Zamora
- PSOE e IU exigen a Asensio el cese fulminante de la concejala de Personal en Benavente