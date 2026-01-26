El Azulmarino encaja su primera derrota en la visita al Celta

El Celta Femxa Zorka se convirtió el sábado en animador de la Liga Femenina Challenge, al ser el primer equipo en derrotar al todopoderoso Azulmarino Mallorca (77-74), tras diecisiete partidos de Liga. El partido fue intenso, con un marcador ajustado y para redondear una buena tarde de baloncesto, todo se resolvió en los segundos finales.

La victoria del Celta Femxa Zorka tuvo un sabor amargo para el equipo vigués, próximo rival del Recoletas Zamarat. En el entrenamiento del miércoles, Carlota Menéndez hacía un mal movimiento y su rodilla se rompía. No hacían falta pruebas para saber que algo iba mal, confirmándose al final la rotura del ligamento cruzado. Carlota se perderá lo que resta de temporada y tendrá que comenzar a pensar en la próxima. A estas alturas de la temporada será complicado encontrar una base con sus condiciones. n