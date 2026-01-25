La Territorial suspende la Supercopa de Castilla y León de galgos

La Junta Directiva de la Federación de Castilla y Leon ha decidido no disputar la segunda edición de la Supercopa de Castilla y Leon de Galgos tras el aplazamiento sin fecha de reanudación del Campeonato de España, que se celebra en Nava del Rey. La Federación toma esta decisión por "la inseguridad de poder celebrar la competición en condiciones de calidad y garantía suficiente por la climatología. Un exceso en la demora de la celebración, que podría situarnos en marzo o abril, con siembras que impidan a la liebre correr o con liebres preñadas". Ante esta situación la Junta Directiva abordará la reconfiguracion del modelo de competición y estudiará poder disputar la Supercopa finalizado el verano. Por otra parte, la Federación pide disculpas a los competidores y aficionados, "pero razona que lo primero de todo es la liebre y el galgo".

Morería de la Suerte, hembra de padres zamoranos, con sus actuales propietarios | RFEG

Mientras tanto, la afición espera que la situación meteorológica permita terminar el Campeonato de España que se encuentra a la espera de disputar las semifinales. Como es sabido, la provincia de Zamora cuenta con dos representantes de las cuatro clasificadas: Morería de la Suerte y Uva de El Verdejo. Morería, según han reconocido sus propietarios en declaraciones recogidas por Óscar Hernández Zarzuelo, se encuentra "en perfectas condiciones, ha recuperado muy bien y sigue con su entrenamiento diario".

"Nos encontraremos con tres perras de alto nivel en las semifinales e intentaremos dar otro pasito más".

Por su parte, los gemelos García, de Fuentesaúco pero naturales de Nava del Rey, propietarios de Uva reconocen que la preparación de su perra consiste en "paseos cortos para recuperarse del incidente que tuvo en la primera liebre dura de cuartos de final. Máximo respecto a las tres rivales que con muy competitivas". n