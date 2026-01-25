Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal aplaza el partido del Benavente en casa del Béjar

La nieve caída sobre el Mario Emilio obligó a no jugar el choque

Formación del CD Benavente en un partido anterior. | CEDIDA

Área 11

Zamora

El CD Benavente, que afrontaba este domingo la disputa de su encuentro perteneciente a la 17ª jornada de liga en el Grupo B de Primera Regional de Aficionados, vio como su duelo ante Béjar Industrial en el campo Mario Emilio fue aplazado por el mal tiempo.

La nieve caída sobre la localidad salmantina, así como las bajas temperaturas, provocaron la suspensión del choque. Envite que queda pendiente como ya lo hizo la segunda mitad del duelo del CD Noname la semana anterior en casa de La Cistérniga CF.

