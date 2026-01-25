CICLISMO
Tapo recibe el apoyo de la Diputación Provincial
El zamorano es uno de los mejores corredores master españoles en las diversas modalidades de la bici de montaña
M. L. s.
El diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Zamora, Juan del Canto, ha recibido en el Palacio Provincial al ciclista zamorano José Carlos "Tapo", en reconocimiento a su brillante trayectoria y a los importantes logros deportivos conseguidos durante la presente temporada. José Carlos "Tapo", integrante del C.D. Ceadea MTB, se ha consolidado como uno de los referentes del ciclismo de montaña a nivel nacional, con un palmarés que incluye el Campeonato de la Copa de España XCM en la categoría M50, el subcampeonato de España XCM M50 y el subcampeonato de España de Ultramaratón M50. A estos éxitos se suma el título de campeón de Castilla y León, así como varios podios en pruebas internacionales del calendario UCI en las que ha participado.
Durante el encuentro, Juan del Canto felicitó al deportista por "llevar el nombre de Zamora y de Castilla y León a lo más alto del ciclismo nacional e internacional", destacando además el ejemplo de esfuerzo, constancia y superación que representa para los jóvenes deportistas de la provincia.
- La nieve paraliza el noroeste de Zamora: nivel amarillo en la A-52, camiones atrapados y clases suspendidas
- Un pueblo de Zamora remodela su salón municipal para que se convierta en el punto de encuentro de sus vecinos
- Conmoción en Toro por un presunto parricidio en Fuengirola: la familia residió muchos años en la ciudad
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Los abogados de Zamora ven quiebra de derechos y caos en el cambio de modelo judicial
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El alcalde de Villardondiego defiende la 'transparencia' del proyecto de la planta de biogás
- El metro de Madrid traslada a los usuarios a un viaje a Zamora a través de los sonidos