Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oferta turística de Zamora en FiturCamiones liberados de la nieve en Sanabria, ZamoraZamora, como pez en el agua: el waterpolo regional disputa la VIII Copa de Invierno de Castilla y LeónPSOE e IU exigen a Asensio el cese fulminante de esta concejala de Benavente
instagramlinkedin

CICLISMO

Tapo recibe el apoyo de la Diputación Provincial

El zamorano es uno de los mejores corredores master españoles en las diversas modalidades de la bici de montaña

El diputado de Deportes recibió al ciclista del CD Ceadea.

El diputado de Deportes recibió al ciclista del CD Ceadea.

M. L. s.

Zamora

El diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Zamora, Juan del Canto, ha recibido en el Palacio Provincial al ciclista zamorano José Carlos "Tapo", en reconocimiento a su brillante trayectoria y a los importantes logros deportivos conseguidos durante la presente temporada. José Carlos "Tapo", integrante del C.D. Ceadea MTB, se ha consolidado como uno de los referentes del ciclismo de montaña a nivel nacional, con un palmarés que incluye el Campeonato de la Copa de España XCM en la categoría M50, el subcampeonato de España XCM M50 y el subcampeonato de España de Ultramaratón M50. A estos éxitos se suma el título de campeón de Castilla y León, así como varios podios en pruebas internacionales del calendario UCI en las que ha participado.

Durante el encuentro, Juan del Canto felicitó al deportista por "llevar el nombre de Zamora y de Castilla y León a lo más alto del ciclismo nacional e internacional", destacando además el ejemplo de esfuerzo, constancia y superación que representa para los jóvenes deportistas de la provincia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents