Tapo recibe el apoyo de la Diputación Provincial

El diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Zamora, Juan del Canto, ha recibido en el Palacio Provincial al ciclista zamorano José Carlos "Tapo", en reconocimiento a su brillante trayectoria y a los importantes logros deportivos conseguidos durante la presente temporada. José Carlos "Tapo", integrante del C.D. Ceadea MTB, se ha consolidado como uno de los referentes del ciclismo de montaña a nivel nacional, con un palmarés que incluye el Campeonato de la Copa de España XCM en la categoría M50, el subcampeonato de España XCM M50 y el subcampeonato de España de Ultramaratón M50. A estos éxitos se suma el título de campeón de Castilla y León, así como varios podios en pruebas internacionales del calendario UCI en las que ha participado.

Durante el encuentro, Juan del Canto felicitó al deportista por "llevar el nombre de Zamora y de Castilla y León a lo más alto del ciclismo nacional e internacional", destacando además el ejemplo de esfuerzo, constancia y superación que representa para los jóvenes deportistas de la provincia.