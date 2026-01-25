Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla FC y alcanza un principio de acuerdo con los accionistas de referencia

El interés de Sergio Ramos por adquirir el Sevilla FC ha dado un paso decisivo. Según ha adelantado la Cadena SER, el futbolista camero ha alcanzado un principio de acuerdo con el grupo de accionistas de referencia del club para la compra de la entidad, lo que abre ahora un periodo de exclusividad en el que ambas partes analizarán las cuentas del conjunto hispalense antes de intentar cerrar un acuerdo definitivo.

Tal y como explicó Manolo Aguilar en Carrusel Deportivo, en la operación también participa Martin Ink, socio de Ramos y una de las figuras relevantes del fondo Five Eleven Capital. A partir de este punto se inicia el proceso habitual de due diligence, una fase clave que puede prolongarse durante varios meses y de la que dependerá el desenlace final de la operación.

La información conocida confirma que el interés del camero no se trata de un simple tanteo ni de un movimiento especulativo. La propuesta del exjugador sevillista es firme y, según añadió el periodista Miguel Ángel Chazarri en la SER, la oferta inicial alcanzaría los 450 millones de euros, una cifra que sitúa la operación entre las más ambiciosas que se han puesto sobre la mesa por el control del club de Nervión.

Este avance encaja con los movimientos previos que ya se habían producido en los últimos días. Sergio Ramos llegó a Sevilla junto a su hermano René la pasada semana con una agenda de encuentros vinculada directamente a la posible adquisición del club. Hasta ahora, su nombre se había asociado a una de las ofertas que baraja el Sevilla FC, estimada por encima de los 400 millones de euros, dentro de un consorcio inversor que contaría además con el respaldo de Monchi, con quien mantiene una estrecha relación tras su implicación en el proyecto del CD San Fernando 1940.

No obstante, el proceso de venta del Sevilla FC es complejo. Según avanzó en exclusiva El Correo de Andalucía, el club maneja hasta nueve propuestas distintas para tomar el control del accionariado. La más elevada alcanza los 443 millones de euros (3.325 euros por acción), mientras que la más baja corresponde a la denominada Tercera Vía, encabezada por Antonio Lappí y Fede Quintero, con una oferta de 708 euros netos por acción.

Hasta hace poco, la opción de Sergio Ramos se percibía como un gesto de interés más que como una oferta concreta, especialmente tras estancarse la operación principal de venta al capital estadounidense. Sin embargo, este principio de acuerdo cambia el escenario y coloca al central camero como uno de los actores principales en el futuro inmediato del Sevilla FC.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, Ramos afronta el tramo final de su carrera profesional, con la vista puesta en una última aventura deportiva y con el Mundial del próximo verano como horizonte. Ahora, además, su nombre queda ligado de forma directa al posible mayor cambio accionarial de la historia reciente del club que lo vio crecer.