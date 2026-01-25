Recoletas no pudo con un rival que le superó siempre

El Recoletas Zamarat realizó un gran esfuerzo en su partido contra el Ardoi navarro pero tuvo muy pocas opciones ante un rival que aprovechó su superioridad en el perímetro y que siempre tuvo controlada la situación hasta el definitivo 69-61. El equipo naranja hizo lo que pudo en un partido en el que echó de menos la anotación desde el perímetro y tampoco fue capaz de imponer su teórica superioridad en el juego interior.

El partido se planteó en una tónica de igualdad en los primeros minutos con dos protagonistas indiscutibles, Fatou Pouyé en el equipo naranja y la argentina Julieta Mundo, en el navarro. Con 11-10 se completaban los primeros cinco minutos pero algo cambió en el equipo naranja para que permitiese que su rival comenzase a adquirir ventajas significativas apoyado en el tiro exterior que le dio un 21-13 a punto de cerrarse el primer parcial.

La reacción zamorana no llegó con el comienzo del segundo cuarto y Raúl Pérez tuvo que pedir un tiempo muerto con 26-15 para intentar arreglar la falta de acierto de sus jugadoras. Y no sólo consiguió frenar la sangría sino que el técnico zamorano tuvo que volver a pedir tiempo muerto porque la situación era crítica con 31-17 tras un parcial de 12/0 que marcó la máxima ventaja navarra hasta entonces.

La encargada de retomar el ritmo en el equipo naranja fue Bea Sánchez con cuatro puntos seguidos que cerraron cuatro minutos sin anotar del Recoletas y por fin comenzó a funcionar la eficacia dentro de la zona, ahora con Florencia Niski llevando la iniciativa para devolverle al Ardoi un parcial de 0/7 que provocó ahora el tiempo muerto del conjunto navarro con 35-26. La mejoría era evidente y el partido se iba al descanso con la zamoranas por debajo de los diez puntos de desventaja con 39-30.

El partido se reanudó con un nuevo bajón en el juego zamorano que permitió al Osés escaparse de nuevo en el marcador. El juego era muy embarullado por ambas partes y el marcador no se movía apenas. Pese a todo, las navarras se escaparon a 50-33 provocando otro tiempo muerto de su entrenador. Esta vez sí funcionaron las instrucciones de Raúl Pérez y el Recoletas reinició la escalada con un 2+1 de Eva Carregosa y luego con una Fatou Filor que venía a confirmar la debilidad navarra en el puesto de center para cerrar el tercer cuarto con un esperanzador 54-44.

El Recoletas mejoró y volvió a situarse por debajo de los diez puntos de desventaja pero un triple de Parra fue un duro mazazo que a duras penas superaron las zamoranas. Era el momento de Fatou Filor que asumió la responsabilidad dentro de la pintura, pero los esfuerzos de la senegalesa eran compensados en la otra canasta por la navarra Wone y la situación varió muy poco.

El Zamarat comenzó a acusar la falta de fuerzas tras un partido agotador y lo dio todo en la recta final intentando acercarse en el marcador pero ya no hubo tiempo más que para reducir la desventaja al 69-61 final.