"Estoy muy orgulloso pero queremos más"

El entrenador del CD Villaralbo, Víctor Martín Formariz "Oji" destacó en la victoria de su equipo contra el Numancia B el "haber vuelto a ganar en casa. Estoy muy orgulloso de mis jugadores por lo que estamos consiguiendo pero vamos a seguir porque esto no se ha terminado y queremos más".

El técnico zamorano destacó también los dos goles firmados por Ballo: "Estoy muy contento porque, para un delantero, no haber metido ningún gol hasta hoy es algo muy complicado, algo que lastra porque todos sabemos que los delanteros son egoistas y quieren meter goles. Me alegro mucho por él porque cada vez que meta gol va a ayudar al equipo. Pero no está jugando por los goles que mete sino por el trabajo y la entrega que nos da, por las disputas, las descargas. Espero que sean los dos primeros goles y que meta muchos más enel futuro".

El entrenador del Villaralbo valoró especialmente esta victoria porque "meterle ocho puntos a los puestos de descenso más el golaverage es una brecha ya importante y si no tenemos una dinámica muy mala, va a ser difícil que caigamos ya en esos puestos de desecenso".