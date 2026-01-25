La Media de Zamora cambia de recorrido

Las elecciones autonómicas fijadas para el 15 de marzo han hecho que Atletismo Zamora cambie de fecha para la cuadragésimo primera edición de la Media Maratón Ciudad de Zamora que se celebrará el domingo 19 de abril. Y no sólo cambiará de ubicación la tradicional carrera popular sino también de recorrido.

El cartel anunciador. | CAZ

La carrera seguirá teniendo su salida en la Plaza Mayor para continuar por Santa Clara, Requejo y carril bici de La Aldehuela hasta la Ciudad Deportiva, como ha ocurrido en las últimas ediciones, sin embargo, ahora los corredores continuarán hacia el Puente de Hierro para pasar a la avenida de Salamanca, rotonda del Cementerio, Cabañales, Redondela, José Regojo, Pereruela, Fermoselle, Nazareno de San Fronti, Puente de Piedra, Vigo, Trascastillo, Paseo de la Concha, Pisones y Valorio (ida y vuelta). El último tramo hasta la meta será por Doctor Fleming, Avenida de la Feria hasta la Puerta de la Feria (ida y vuelta), San Martín, Rua de los Notarios, Catedral, Antonio del Águila, arias Gonzalo, Fray Diego de Deza, San Ildefonso, Rúa de los Francos, Ramos Carrión, Alfonso XIII, Santa Lucía, Zapatería, Puerta Nueva y Bajada de los Tres Árboles para finalizar en las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva Municipal.

La carrera mantiene la modalidad de 10 kilómetros, tercera edición del memorial Aníbal Rapado, que no varía en su recorrido respecto a los últimos años ya que discurrirá por la primera parte del recorrido de la Media Maratón.

Por otra parte, esta mañana se celebrará la Media Maratón de Toro que también constará de las dos distancias. El programa de la jornada comenzará de 9:15 a 10:45 horas, con la recogida de dorsales en Cafetería San Francisco, previa presentación del DNI o documento acreditativo de la persona inscrita. A las 11:00 horas se dará la salida conjunta VI Media Maratón Toro y 10k en la Plaza de San Francisco junto a la Plaza de Toros , y los primeros participantes en los diez kilómetros cruzarán la meta a partir de las 11.30 horas, media hora antes de que lo hagan los mejores de la Media Maratón. A las 13:30 horas será el cierre de control en la meta, y a las 13:45 horas, la entrega de premios.

El recorrido constará de dos vueltas: la primera de 10.000 metros y la segunda de 11.097 metros sobre un circuito 100% urbano, por calles y carreteras de la ciudad de Toro.