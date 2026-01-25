Félix Mojón, entrenador del Balonmano Zamora, tras ganar a BM Safa: "Nos faltó confianza y acierto"

El técnico del BM Caja Rural Zamora, Félix Mojón, reconoció tras el encuentro ante BM Safa que a su equipo le faltó "confianza" y algo de acierto para lograr los dos puntos con mayor solvencia ante un rival que aprovechó las lagunas pistacho para mandar durante la primera mitad de un duelo marcado por la lesión de Felipe Ferreira.

Un arranque que generó dudas

Mojón hizo un análisis detallado del encuentro ganado ante BM Safa y señaló que, el inicio del mismo fue mejor de lo que expuso el marcador. Según explicó, las primeras acciones fueron “muy buenas”, pero la falta de acierto en los siguientes ataques generó un escenario inesperado: “En el minuto cinco estamos jugando mejor que antes y vamos 2-3 abajo. Eso ya nos generó dudas”.

Lalo lanza a puerta en el encuentro de este sábado ante BM Safa. / José Luis Fernández

Esa incertidumbre, subrayó, afectó tanto al lanzamiento como a la toma de decisiones defensivas, provocando un descenso notable en la confianza del grupo. Un ánimo que también se vio afectado por la lesión de Felipe.

Problemas en la finalización y un rival letal desde fuera

Mojón fue claro al señalar que la primera parte estuvo marcada por “muchísimos fallos” en los lanzamientos cercanos: extremos, pivote y situaciones claras de seis metros. La consigna inicial —buscar el lanzamiento de media distancia— funcionó solo en los primeros compases. Después, el equipo “chocaba mucho, percutía sin continuidad” y, cuando lograba enlazar acciones fluidas, “no finalizaba bien”.

Mientras tanto, BM Safa castigaba con goles de lanzamiento exterior, una faceta en la que el conjunto zamorano no logró "ajustar la defensa ni coordinarse con la portería". El técnico admitió que Lucas “no estuvo fino”, lo que acentuó la falta de confianza general.

El cambio a la defensa 5-1 como punto de inflexión

Al menos, como bien apuntó Mojón, en el descanso el grupo mostró “voluntad de dar un cambio”, y Mojón decidió activar la defensa 5-1, trabajada durante la semana. "El objetivo era claro: cortar la circulación rival de izquierda a derecha", apuntó, admitiendo que "salió bastante bien" y fue el principio del cambio.

El ajuste defensivo permitió frenar el ritmo ofensivo rival y recuperar sensaciones, aunque el Balonmano Zamora sufriera "en los golpes francos y contra un pivote muy físico" en algunos momentos.

Mejoría ofensiva y la entrada de Pajares

Desde la defensa llegó la solución al partido, pero Mojón no se olvidó de la mejora en ataque. "El equipo ganó continuidad, los pivotes se movieron con inteligencia y el equipo generó mas ventajas", indicó, señalando que el fondo de armario pistacho también ayudó.

Eso sí, el final se resolvió en detalles y con un punto de fortuna en la entrada de Pajares. "El partido estaba igualado, pero toco dos balones y, con otros dos lanzamientos fuera, el equipo pudo alcanzar una diferencia que no había aparecido en todo el encuentro", aseguró.

Resumen

En resumen, Mojón afirmó que el partido "no fue tan malo como dijo el marcador de la primera parte", si bien el Balonmano Zamora debe trabajar la confianza y el acierto para evitar futuros sustos.

El impacto de la lesión de Felipe: pendientes del brasileño

Uno de los momentos clave del choque, que afecto al rendimiento y ánimo del cuadro pistacho fue la lesión de Felipe. Así lo reconoció Mojón, muy preocupado por el jugador y negativo sobre el alcance de la dolencia.

"No tiene muy buena pinta", comentó el técnico, indicando que le recordó "a la situación que sufrió el año pasado en Soria". "Es un jugador importante y había recuperado sensaciones. Hoy salió de inicio y lo estaba haciendo bien", indicó, lamentando la mala suerte del carioca y cruzando los dedos por un diagnóstico favorable en próximos días.

Un amistoso exigente en el horizonte

Por último, y a la espera de lo que hagan hoy sus rivales en liga, el Balonmano Caja Rural Zamora se preparar para el encuentro que tendrá lugar el miércoles ante el Ademar de León. Un choque que ilusiona y llega en mitad de una semana importante.

"Es un rival que busca estímulos competitivos ante el parón liguero por el Europeo. "Queremos competir, pese a las bajas de Pau y Felipe", declaró el gallego, asegurando que el duelo servirá también "para probar cosas nuevas" antes de la dura visita a la pista de Grupo Covadonga.