Derrota para un River Zamora que mereció más ante Noia Portus

El Caja Rural River Zamora cayó por un claro 3-6 en su envite frente a Noia Portus Apostili en el Manuel Camba, escenario de un duelo mucho más igualado de lo que reflejó el tanteo final y que, en sus compases finales, bien pudo ajustarse e incluso cambiar el reparto de puntos.

Primera mitad igualada

La contienda fue muy igualada desde sus primeros compases, con Noia generando ocasiones a través de pérdidas o errores locales y la formación de García Poveda provando fortuna con tiros desde media distancia. Samu Albert tuvo la primera ta los dos minutos, probando fortuna después tras el saque de córner que propició su primer disparo; y después, Iván Gregorio con dos nuevos intentos obligó al meta visitante a lucirse.

Noia logra el 0-1

El partido parecía bajo control zamorano ante un bloque visitante que buscaba armar jugadas en balones largos y que gozaba de peligro a balón parado. Acciones como la falta del minuto 13 que se estrelló por dos veces en el palo y que antecedió al primer gol del choque. Una acción decisiva que tuvo su inicio en una pérdida de Iniesta y un tiro desde la frontal que entró por raso en portería zamorana.

El RIver Zamora roza el empate

El tanto no hizo mella en el Caja Rural River Zamora. Los zamoranos lo siguieron intentando, pero fueron incapaces de sacar fruto como equipo a su calidad individual. Además, el meta Mosquera se empeñó en coleccionar buenas paradas, algunas de enorme mérito, para retener el 0-1 al paso por vestuarios.

Cambio tras vestuarios

La contienda cambió tras el descanso. El Caja Rural River Zamora regresó a pista dormido, anestesiado, y lo pagó caro. Un despiste en los primeros compases del segundo acto propició una incursión por banda izquierda que supuso el 0-2 y, apenas tres minutos después, una acción individual que debió ser atajada en falta terminó con el tercer tanto de un Noia Portus Apostoli que se veía con el duelo en el bolsillo.

La reacción era mandatoria y, antes de decir adiós al choque, García Poveda apostó por el juego de cinco. Una puesta en escena que dio el control del partido a Caja Rural River Zamora y que permitió a Oli poner el primer tanto zamorano con un buen remate en el área.

Jugando de cinco

Sin embargo, los mejores minutos blanquinegros en ataque sin portero tardaron en llegar. Una demora que fue suficiente para que Noia Portus Apostili, amparado en el buen hacer de su meta, pusiera tierra de por medio en el tanteo. Primero, en el minuto 34, con un gol a la contra; y, después, en el minuto 36, con un tiro de un área a otra obra del internacional Mateo Vázquez.

Con todo, el Caja Rural River Zamora no frenó en su empeño por remontar y, a base de la paciencia y concentración que careció antes, desgastó a su rival hasta el punto de ver la remontada cerca. Especialmente cuando Saúl e Iván Gregorio hicieron dos goles en apenas unos segundos cuando restaban dos minutos de partido.

El equipo zamorano olió sangre, pero en la siguiente jugada falló una clara ocasión para poner el 4-6 e inquietar a un rival que se defendió con éxito para sumar los tres puntos en el Manuel Camba.