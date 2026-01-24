El Villaralbo gana con autoridad al Numancia B

El CD Villarlbo tenía que ganar y ganó (3-1) en un partido en el que fue claramente superior al Numancia B confirmando el gran momento de forma por el que atraviesa y que le está consolidando en la zona tranquila de la clasificación.

El partido estuvo condicionado en todo momento por el mal estado del terreno de juego de Los Barreros y ambos equipos tardaron en adaptarse a esta circunstancia. Pero los zamoranos fueron los que dieron primero con una magnífica internada por la banda izquierda de Abel que centró para que Mussa rematase de cabeza anticipándose al portero Oleg.

El Villaralbo siguió demostrando una mejor adaptación al barro y fue Peralta el que se escapó por su banda para que Enma tocase de cabeza pero no encontró rematador.

El Numancia intentaba tener el balón y acercarse a la portería contraria pero no creaba peligro real, mientras el Villaralbo le esperaba para salir a la contra como ocurrió en una acción de Abel que cayó dentro del área pero el árbitro no atenció las protestas del público.

Los escasos escarceos numantinos se limitaron a un par de disparos desde lejos que no encontrario portería. Y la presión azulona volvió a incrementarse con un constante acoso sobre la portería soriana con un Abel en un magnífico estado de forma. El delantero zamorano le puso un magnífico balón a pero remató ligeramente desviado. Ya al borde del descanso era Peralta el que avanzaba por la derecha para ponerle un balón de oro a Musa que falló en el remate y Barbero tampoco supo aprovechar el rechace.

Había sido una gran primera parte del Villaralbo en la que se había mostrado muy superior a su rival pero no había transcurrido ni un minuto del segundo tiempo cuando el capitán soriano Pedro Benito aprovechaba un balón perdido para firmar el empate a uno.

El Villaralbo no se arrugó tras el gol y siguió en la tónica de constante acoso pero el Numancia B era otro y Godson lo intentó desde lejos con un espectacular disparo que tocó lo justo Miguel en una gran intervención en la portería. El instantes después el guardameta del Villaralbo volvía a lucirse, esta vez en un remate desde cerca de Iván Niño cuando corría ya el minuto 69.

Y la persistencia del Villaralbo tuvo su premio con el segundo gol que llegó tras un centro de Enma que recogió Ballo para marcar desde cerca su primer doblete con el club azulón.

Enma siguió intentándolo y a punto estuvo de marcar intentanso sorprender al portero soriano desde lejos.

El campo cada vez estaba más pesado y los cambios rompieron un poco el ritmo de juego del Villaralbo que comenzó a tener más problemas para llegar a la portería contraria. Pero tampoco el Numancia le creaba excesivos problemas.

El tiempo seguía avanzando y Barbero le puso un balón a placer a David que remató alto a poco más de un metro de la portería.

Pero no estaba todo visto todavía porque David y Buba desaprovecharon dos claros remates poco antes de que Lolo acertase en un penalti con el tiempo ya agotado.