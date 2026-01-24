David Novoa debuta con victoria y una asistencia con España en la Eurocopa

David Novoa nunca olvidará lo vivido ayer en Liubliana. El benaventano cumplió uno de sus sueños y disputó sus primeros minutos como internacional en un torneo oficial con la selección española, tiempo en el que además consiguió ser participe activo del triunfo de España en su primer partido de la Eurocopa 2026.

De no ir, a participar del 1-4 del debut

Novoa, que acabó entrando en la lista del combinado de Jesús Velasco por la lesión de Zurdo, fue parte del buen estreno de "La Roja", que mostró gran verticalidad y variedad ofensiva ante Eslovenia, rival al que batió por 1-4. Un marcador en el que Novoa participó dando la asistencia del cuarto tanto español.

Novoa demostró así su calidad, talento que espera seguir mostrando en los próximos encuentros, comenzando el lunes ante Bielorrusia.