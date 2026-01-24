Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol / Primera RFEF

Carbonell, jugador del Zamora CF tras el 3-3 ante Celta Fortuna: "Demostramos que podemos competir ante cualquiera"

El delantero, satisfecho con su "doblete", señaló que la segunda parte "fue espectacular"

Carbonell chuta a puerta para hacer gol ante el Celta Fortuna.

Carbonell chuta a puerta para hacer gol ante el Celta Fortuna. / Área 11

Carlos Toyos

Zamora

Javier Carbonell, uno de los grandes protagonistas del envite en Balaídos, comentaba al término del mismo la necesidad de "mejorar el balón parado" tras un partido en el que, pese al agridulce sabor del empate, el Zamora CF "demostró poder enfrentarse a cualquiera".

Una gran segunda mitad

"Nos enfrentábamos a uno de los mejores equipos de la categoría y, en la primera mitad, nos han dominado. Sin embargo, el 2-1 nos ha metido en partido y hemos firmado una segunda parte espectacular", comentaba el delantero, añadiendo: "fue una pena esa última acción en el minuto 98".

Dos puntos perdidos, una imagen ganada

Carbonell no dudó en afirmar que "el equipo pierde dos puntos", pero ante Celta Fortuna gana mucho más que un empate: "el equipo ha demostrado que puede remontar, que puede enfrentarse a los mejores de la categoría".

Márquez remata de cabeza ante un defensa del Celta.

Márquez remata de cabeza ante un defensa del Celta. / Area 11

Doblete para Carbonell

Por otra parte, el ariete acabó "más contento de lo normal" al firmar dos goles ante los gallegos. Su primer doblete como rojiblanco que le deja "satisfecho en lo personal, aunque lo importante sea sumar siempre los tres puntos".

Con la vista puesta en el siguiente envite

En cuanto a la lectura final del choque, Carbonell destacó que el equipo "tendrá que mejorar en jugadas a balón parado" y piensa ya en el inicio de semana para preparar el enfrentamiento contra el Racing de Ferrol.

