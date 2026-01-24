El Balonmano Zamora tocará de nuevo la Asobal este miércoles con un amistoso ante Ademar de León

El Balonmano Caja Rural Zamora, líder del Grupo B de Primera Nacional, tendrá ocasión de volver a saborear lo que es la Liga Asobal el próximo miércoles.

Un anuncio sorpresa

Así lo anunció el club durante el encuentro frente a BM Safa que acabó con victoria pistacho. Los zamoranos han recibido la llamada del Ademar de León, equipo de la máxima categoría interesado en disputar un partido preparatorio antes del reinicio de la Liga Asobal. Una propuesta a la que los pistacho han dado el visto bueno.

Lalo lanza a puerta en el encuentro de este sábado ante BM Safa. / José Luis Fernández

Fecha y hora del envite

Por lo tanto, después de varios años, un equipo de la Liga Asobal volverá a pisar el parqué del Ángel Nieto y será rival de los "Guerreros de Viriato" en una contienda que ya tiene fecha y hora: el miércoles 28 de enero a las 20.00 horas en el pabellón Ángel Nieto.