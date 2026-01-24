Balonmano
El Balonmano Zamora tocará de nuevo la Asobal este miércoles con un amistoso ante Ademar de León
La cita tendrá lugar el míercoles a las 20.00 horas en el Ángel Nieto
El Balonmano Caja Rural Zamora, líder del Grupo B de Primera Nacional, tendrá ocasión de volver a saborear lo que es la Liga Asobal el próximo miércoles.
Un anuncio sorpresa
Así lo anunció el club durante el encuentro frente a BM Safa que acabó con victoria pistacho. Los zamoranos han recibido la llamada del Ademar de León, equipo de la máxima categoría interesado en disputar un partido preparatorio antes del reinicio de la Liga Asobal. Una propuesta a la que los pistacho han dado el visto bueno.
Fecha y hora del envite
Por lo tanto, después de varios años, un equipo de la Liga Asobal volverá a pisar el parqué del Ángel Nieto y será rival de los "Guerreros de Viriato" en una contienda que ya tiene fecha y hora: el miércoles 28 de enero a las 20.00 horas en el pabellón Ángel Nieto.
- La nieve paraliza el noroeste de Zamora: nivel amarillo en la A-52, camiones atrapados y clases suspendidas
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- Importantes dificultades en Aliste y Sanabria por la nieve: Estas son las carreteras afectadas
- DIRECTO | Celta Fortuna - Zamora CF: SIGUE EL DIRECTO CON NOSOTROS
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Conmoción en Toro por un presunto parricidio en Fuengirola: la familia residió muchos años en la ciudad
- Tragedias ferroviarias en Zamora: los accidentes que impactaron en el corazón de sus pueblos
- Los primeros baches afloran en una carretera recién renovada en La Carballeda