El Balonmano Caja Rural Zamora quiere "dar jaque" a sus oponentes por el liderato ante el BM Safa

Al paso por la 18ª jornada de liga, el BM Caja Rural Zamora es líder del Grupo B de Primera Nacional y aventaja en seis puntos a sus principales oponentes en la lucha por el título. Una situación "cómoda" que podría serlo todavía más dados los emparejamientos de este fin de semana.

Una jornada que puede ser clave

A doce citas del final de liga, este punto del calendario podría ser clave en la temporada si los "Guerreros de Viriato" superan a BM Safa y, en el resto de partidos, los resultados son favorables. Principalmente porque tanto BM Torrelavega "B" como BM Sanse visitan a dos oponentes que se hacen muy fuertes en casa como son Atlético Valladolid y BM Pereda.

Las mejores imágenes de la victoria del Balonmano Zamora frente al Torrelavega. / Alba Prieto / LZA

Lo primero, ganar

Con esa premisa, hacer sus deberes y esperar acontecimientos, encara el duelo que tendrá lugar hoy (19.30 horas) en el pabellón Ángel Nieto el equipo de Félix Mojón. La obligación de los pistacho es ganar, más aún jugando ante su afición; y, después, ver si esa victoria permite fortalecer su liderato o mantener esa prudente distancia que ha cosechado a lo largo de meses y meses de trabajo. Una renta que conviene no perder.

Un rival más difícil de lo que parece

El primer punto de la ecuación es el mandatorio y, para ello, los "Guerreros de Viriato" tendrán que prestar máxima atención ante BM Safa. Un rival cuya undécima plaza de la clasificación no es sinónimo de partido fácil.

Si bien es cierto que la diferencia de resultados entre ambas escuadras es notable, los madrileños son un equipo imprevisible. Cuentan con jugadores de talento, como su goleador Pereiro, y son capaces de poner en apuros a los equipos de la zona alta. Sin ir más lejos, la pasada semana capitularon por un solo gol ante Grupo Covadonga.

Un ataque que exige concentración

BM Safa Madrid es un equipo alegre que prefiere atacar a defender. Un bloque cuyo peligro es su juego de siete en ataque, arma de la que Mojón y sus hombres están al corriente.

Así pues, la clave estará en si la defensa pistacho puede volver a brillar como lo hizo por momentos en feudo de Astillero, siendo vital un buen desempeño atrás para aprovechar la mayor laguna de los capitalinos: la defensa.

La defensa, el punto débil de los madrileños

BM Safa figura entre los conjuntos más goleados de la categoría con 524 goles. Si el BM Caja Rural Zamora es capaz de interrumpir el flujo de goles madrileño e imponer su defensa (la más sólida de la liga), la lógica invita a que los visitantes no podrán frenar la ofensiva pistacho y cederán.

Sin Pau, pero con Oier

Para llevar su plan de juego a cabo, Félix Mojón contará con la importante baja de Pau Ortega. Una ausencia que, por otra parte, se ve compensada por la vuelta a la competición de Oier, baja en los dos últimos encuentros.

Y el domingo, a esperar

Si el BM Caja Rural Zamora gana hoy a BM Safa Madrid, ampliará a ocho puntos se ventaja sobre BM Torrelavega "B" y BM Sanse, sus grandes rivales. Dos equipos que saltarán el domingo a pista "en jaque", forzados a ganar en las pistas de Atlético Valladolid y Pereda para no verse todavía más distanciados del liderato.