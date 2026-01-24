El Atlético Benavente aspira a seguir sumando ante el colista

El Caja Rural Atlético Benavente afronta esta tarde a las 19.00 horas -si las condiciones climatológicas lo permiten- un choque presumiblemente asequible en feudo del "farolillo rojo" del grupo 1 de Segunda División B: Concello de Begonte FS. Un rival que no debería ser óbice para los blanquiazules.

Un rival que no ha sumado puntos

Tras adjudicarse el derbi provincial, la escuadra benaventana aspira a prolongar la buena dinámica de resultados ante un rival cuyo casillero continúa inédito tras 17 encuentros. Un oponente aparentemente sencillo para el cuarto clasificado.

Los de García Poveda, ante Noia mañana

Con una dificultad completamente opuesta se presenta el encuentro del Caja Rural Zamora que tendrá lugar mañana en el Manuel Camba, escenario en el que a partir de las 12.00 horas medirá fuerzas con el Noia Portus Apostoli.

El equipo de García Poveda se enfrenta al octavo clasificado buscando recuperar el buen paso tras el derbi provincial ante un equipazo, eso sí, en horas bajas.