Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO | Celta Fortuna - Zamora CFEstas son las carreteras afectadas en Aliste y SanabriaWaterpolo Zamora, anfitrión este sábado de la Copa de InviernoCazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE
instagramlinkedin

Fútbol Sala

El Atlético Benavente aspira a seguir sumando ante el colista

El River Zamora recibe mañana en el Manuel Camba a Noia Portus Apostoli (12.00 horas)

El River Zamora celebra uno de sus goles ante el Laviana. | A. P.

El River Zamora celebra uno de sus goles ante el Laviana. | A. P.

C. J. t.

Zamora

El Caja Rural Atlético Benavente afronta esta tarde a las 19.00 horas -si las condiciones climatológicas lo permiten- un choque presumiblemente asequible en feudo del "farolillo rojo" del grupo 1 de Segunda División B: Concello de Begonte FS. Un rival que no debería ser óbice para los blanquiazules.

Un rival que no ha sumado puntos

Tras adjudicarse el derbi provincial, la escuadra benaventana aspira a prolongar la buena dinámica de resultados ante un rival cuyo casillero continúa inédito tras 17 encuentros. Un oponente aparentemente sencillo para el cuarto clasificado.

Los de García Poveda, ante Noia mañana

Con una dificultad completamente opuesta se presenta el encuentro del Caja Rural Zamora que tendrá lugar mañana en el Manuel Camba, escenario en el que a partir de las 12.00 horas medirá fuerzas con el Noia Portus Apostoli.

Noticias relacionadas y más

El equipo de García Poveda se enfrenta al octavo clasificado buscando recuperar el buen paso tras el derbi provincial ante un equipazo, eso sí, en horas bajas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents