Ardoi, el primero de tres duros rivales

El Ardoi Oses será el primero de los tres primeros clasificados de la Liga Challengue a los que el Recoletas Zamarat se enfrentará en las tres próximas jornadas, tres rivales que pondrán a prueba la capacidad real del equipo naranja de entrar en la lucha por el ascenso desde el play off.

La superioridad del Azulmarino, y más tras el fichaje de Alba Torrens, parece incuestionable e inalcanzable ya para cualquier otro rival y especialmente para el Zamarat, pero Oses, Celta de Vigo y Adareva no parecen rivales inalcanzables, visto además lo visto en los partidos de la primera vuelta que se saldaron con derrotas por la mínima. Eran tiempos muy duros para el equipo que dirige Raúl Pérez que prácticamente no había podido realizar la necesaria pretemporada y que comenzó a acusar bajas por lesión que le han condicionado hasta el momento.

Y el primero de estos tres duros rivales será este domingo, el Osés Ardoi navarro, un equipo que viene de la Liga Endesa y ha conservado una plantilla muy competitiva pese a no contar con americanas en sus filas y la única extranjera es la "argentina" Vicky Llorente, exjugadora del Recoletas.

Hay dos pilares fundamentales en el rival que recibirá este domingo (12.00 horas) al Zamarat en el Polideportivo Arrosadía: por una parte la base internacional con España María Asurmendi, ex de Perfumerías Avenida; y la escolta con un brillante paso por el Recoletas Zamora, Sara Castro.

Pero destaca también la interior Julieta Mungo, habitual en la selección argentina absoluta y la escolta francesa Faustine Parra que ha pasado por Girona en Liga Endesa y por el Barcelona en la pasada campaña.

Pese a la indudable calidad del equipo navarro, se echa en falta una jugadora determinante en el juego interior donde parece haber un desequilibrio respecto a las grandes exteriores de que dispone. Junto a Mungo o a Llorente, destaca en la pintura Aixa Wone que está aportando 7 puntos y casi 4 rebotes de media.

Derrotas

El equipo que dirige Juan Ferreira ha perdido contra Azulmarino (53-83) en una ya muy lejada primera jornada de Liga y luego cedió en Melilla (70-52), ante el Celta (62-66), Unicaja (55-68) y en la pasada jornada de nuevo ante Azulmarino con un sonrojante 88-54, difícil de explicar. De sus cinco derrotas, tres se han producido en casa, un dato a tener en cuenta por el Recoletas este domingo.

Raúl Pérez, entrenador del Zamarat, no podrá contar con la base Marta Fernández, que sigue arrastrando molestias físicas, y parará durante unas semanas, mientras que la también exterior Aina Martín no parece que vaya a acusar el golpe que sufrió en el último partido contra Castellón en su rodilla dañada. n