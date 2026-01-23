Waterpolo Zamora, anfitrión mañana de la VII Copa de Invierno de Castilla y León

El Waterpolo Zamora ejerce mañana de anfitrión en la VII Copa de Invierno de Castilla y León que tendrá como escenario la piscina de Los Almendros.

El mejor waterpolo regional

Los aficionados zamoranos podrán disfrutar del mejor waterpolo de la comunidad mañana en un torneo que contará con el concurso del equipo sénior y el equipo infantil mixto local. Dos escuadras que se enfrentarán a sus homónimos del Castellae Burgos y el Waterpolo Valladolid.

Cartel de la cita. / Cedida

La jornada, que promete ser intensa y de auténtico lujo para los aficionados a este deporte y al Waterpolo Zamora, cuenta además con el aliciente de gozar de entrada libre para todos los partidos que se disputarán entre las 10.00 y a las 17.00 horas en Los Almendros.