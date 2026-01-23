Waterpolo
Waterpolo Zamora, anfitrión mañana de la VII Copa de Invierno de Castilla y León
La cita tendra lugar en Los Almendros con entrada gratuita.
C. J. T.
El Waterpolo Zamora ejerce mañana de anfitrión en la VII Copa de Invierno de Castilla y León que tendrá como escenario la piscina de Los Almendros.
El mejor waterpolo regional
Los aficionados zamoranos podrán disfrutar del mejor waterpolo de la comunidad mañana en un torneo que contará con el concurso del equipo sénior y el equipo infantil mixto local. Dos escuadras que se enfrentarán a sus homónimos del Castellae Burgos y el Waterpolo Valladolid.
La jornada, que promete ser intensa y de auténtico lujo para los aficionados a este deporte y al Waterpolo Zamora, cuenta además con el aliciente de gozar de entrada libre para todos los partidos que se disputarán entre las 10.00 y a las 17.00 horas en Los Almendros.
