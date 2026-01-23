Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Waterpolo

Waterpolo Zamora, anfitrión mañana de la VII Copa de Invierno de Castilla y León

La cita tendra lugar en Los Almendros con entrada gratuita.

Imagen de un encuentro anterior del Waterpolo Zamora. | A. P.

C. J. T.

El Waterpolo Zamora ejerce mañana de anfitrión en la VII Copa de Invierno de Castilla y León que tendrá como escenario la piscina de Los Almendros.

El mejor waterpolo regional

Los aficionados zamoranos podrán disfrutar del mejor waterpolo de la comunidad mañana en un torneo que contará con el concurso del equipo sénior y el equipo infantil mixto local. Dos escuadras que se enfrentarán a sus homónimos del Castellae Burgos y el Waterpolo Valladolid.

Cartel de la cita. | M. J. C.

Cartel de la cita. / Cedida

La jornada, que promete ser intensa y de auténtico lujo para los aficionados a este deporte y al Waterpolo Zamora, cuenta además con el aliciente de gozar de entrada libre para todos los partidos que se disputarán entre las 10.00 y a las 17.00 horas en Los Almendros.

