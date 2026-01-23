ULTIMA HORA / Suspendida la Carrera de la Rosca en Zamora por el mal tiempo
La organización espera poder celebrar la prueba atlética el próximo viernes día 30
La Cofradía de San Antón y la empresa Smartchip han decidido suspender la Carrera de la Rosca que estaba prevista para esta tarde a las 18.00 horas con recorrido por el Barrio de La Lana de Zamora. Las inclemencias meteorológicas que afectan a toda la provincia impiden que los efectivos policiales puedan prestar su servicio en la tradicional carrera cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos.
Las roscas de San Antón que estaba previsto entregar a los participantes, al tratarse de productos perecederos, serán repartidas entre los corredores preinscritos esta tarde en la misma iglesia de San Antolín a partir de las 16.15 horas. La organización intentará que la prueba deportiva se celebre el próximo viernes día 30 con el mismo horario, aunque ya no se repartirán las tradicionales roscas.
