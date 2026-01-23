Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja nevadasNueva estación de autobuses ZamoraAsociación Derecho a Morir Dignamente ZamoraTragedias ferroviarias en Zamora
instagramlinkedin

ULTIMA HORA / Suspendida la Carrera de la Rosca en Zamora por el mal tiempo

La organización espera poder celebrar la prueba atlética el próximo viernes día 30

Participantes en una edición anterior con las tradicionales roscas de San Antón

Participantes en una edición anterior con las tradicionales roscas de San Antón / LOZ

Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

La Cofradía de San Antón y la empresa Smartchip han decidido suspender la Carrera de la Rosca que estaba prevista para esta tarde a las 18.00 horas con recorrido por el Barrio de La Lana de Zamora. Las inclemencias meteorológicas que afectan a toda la provincia impiden que los efectivos policiales puedan prestar su servicio en la tradicional carrera cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos.

Las roscas de San Antón que estaba previsto entregar a los participantes, al tratarse de productos perecederos, serán repartidas entre los corredores preinscritos esta tarde en la misma iglesia de San Antolín a partir de las 16.15 horas. La organización intentará que la prueba deportiva se celebre el próximo viernes día 30 con el mismo horario, aunque ya no se repartirán las tradicionales roscas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents