Marco Torres: "Veo al equipo mejor que el año pasado"

Marco Torres, jugador zamorano del BM Zamora Caja Rural, señaló este jueves en rueda de prensa que tras al buen partido en Astillero que "desde la vuelta de Navidad estamos en una muy buena dinámica y el de Astillero era un partido superdifícil. Salimos a las 6 de la mañana, con mucho frío, y este Astillero es un equipo que aprieta, no es el del año pasado, desde luego. Han sido de los mejores minutos que hemos podido tener este año".

Torres apuesta por mantener ese nivel marcado en Cantabria: "Veo mejor al Balonmano Zamora que el año pasado. Este año ha habido partidos como el de Valladolid que ganamos de mucho y van cuartos o quintos. En ese aspecto, creo que somos el mismo equipo que el año pasado pero hemos madurado, tenemos mucho más rodaje". Pese a todo, el extremo zamorano reconoce que el Balonmano Zamora "tendría que sentenciar los partidos mucho antes, sobre todo en los que somos claramente superiores. Si en la primera parte ya tienes una ventaja importante, no puedes dejar que se te acerquen en la segunda".

El Safa madrileño, rival de mañana en el Ángel Nieto se está mostrando un tanto irregular según Marco Torres: "Ganan a equipos que sorprender pero luego tienen pinchazos inesperados y a ver con qué idea vienen y con que ambición afrontan el partido. Nosotros tenemos que mostrar la misma ambición de siempre".

Será una jornada complicada para los perseguidores del líder pistacho: "Nuestra dinámica es muy favorecedora. Cada uno irá haciendo su trabajo: Torrelavega ha ganado los partidos que debía ganar y es el que tenemos más cerca, Sanse ha tenido un par de pinchazos, lo que nos ha dado un colchón de seis puntos, pero si nos queremos meter en la fase de ascenso cuanto antes, hay que alejarlos lo máximo posible", explicó en la rueda de prensa celebrada ayer en la sede del club pistacho. n