El Zamora visita a un rival de primer nivel

Vestis Tras la derrota ante el Tenerife (0-1) que rompió la racha de imbatibilidad anterior, el Zamora CF quiere volver a sumar aunque no lo tendrá fácil esta tarde (19.00 horas) en Balaídos frente a un Celta Fortuna que le mira desde el segundo puesto de la clasificación aunque tras dos jornadas sin conseguir la victoria con derrota contra Barakaldo (1-2) y empate en Talavera el pasado fin de semana.

El Zamora CF no debería acusar anímicamente la derrota ante Tenerife, un rival que va a ceder muy pocas derrotas esta temporada, y buscará imponer su experiencia frente a un enemigo muy jóven aunque no exento de calidad como es el Celta B. Óscar Cano podrá disponer de todos sus jugadores salvo Alvaro Romero que arrastra problemas físicos y no parece que vaya a llegar a tiempo.

Óscar Cano es consciente de las dificultades que entraña visitar Balaídos y no parece deparar sorpresas en su equipo inicial ni tampoco desveló ayer si Mario Losada va a ser convocado por primera vez, aunque no parece muy posible dado que el jugador recién fichado lleva un tiempo sin jugar y no parece que pueda estar al nivel óptimo todavía.

Cano explicó ayer en rueda de prensa que "hay que reconocer una cosa que hasta ahora sólo tenían los grandes clubes de España como Madrid, Barcelona o Villarreal, y es el disponer todos los años de una buena plantilla, como le ocurre al Celta, todas las temporadas disponen de gente que se asienta en el primer equipo con una facilidad pasmosa. Desarrollan un proyecto de verdad, con cara, con ojos, con un entrendor que entiende qué es aquello porque lo ha mamado, que sabe lo que quiere realmente la gente de Vigo. Todos están muy identificados con la forma de jugar y también de eso se trata el apostar por un proyecto. Un proyecto no es solo creer, un proyecto es hacer. Todo el mundo nos llenamos la boca con la palabra proyecto, pero el Celta es uno de los que lo ha materializado de verdad. Le ha puesto cara y ojos en la persona de Claudio Giráldez y todo el mundo que trabaja allí sabe que va a tener la oportunidad. Este filial tiene gente capaz de incorporar jugadores en las distintas etapas formativas y esos chicos están muy identificados con una forma de jugar. Son buenos jugadores, por eso están en este filial, y tienen la ilusión intacta de poder jugar en el primer equipo. Es un filial lleno de buenos jugadores, jugadores dinámicos que pueden ser centrales pero desbordar, jugadores que van a jugar en Primera División".

El entrenador del Zamora no duda que "va a ser un partido que nos va a exigir muchísimo y vamos a tratar de dar la cara porque nosotros también somos un buen equipo".

A Óscar Cano le gustaría encontrarse al Celta Fortuna "que perdió contra el Barakaldo, pero estoy seguro de que va a ser un Celta protagonista porque no tienen otra razón de ser por el tipo de entrenadores que son y por el equipo que quieren ser. Me espero un Celta que trate de dominar, de monopolizar el balón y con muchos jugadores que tienen mano a mano y desequilibrio, en todas las partes del campo. Ese desequilibrio se asocia siempre a atacantes o extremos, pero aquí te regatean todos, te puede regatear el portero. Son jugadores que, a partir del primer regate, van generando un caos importante porque tienen una alta capacidad para asociarse y seguro que será un partido muy entretenido. Yo espero que seamos capaces de sacar los tres puntos".

Cano espera que el Zamora supere las dificultades para culminar las jugadas de ataque que ha sufrido su equipo en los últimos partidos: "Para conseguirlo habrá que superar primero grandes presiones porque su dinamismo hace que defiendan muy bien en mucho espacio. Ojalá que podamos llegar a esos espacios que nos permitan pensar en marcar gol" y todo en un escenario como el de Balaídos donde "me imagino que el césped estará en perfectas condiciones y será un plus más de motivación porque no es usual jugar en estadios así en esta categoría". El entrenador rojiblanco sigue sin poder contar con Álvaro Romero que regresó a los entrenamientos a mitad de semana después de unas molestias en el isquio y de un golpe en un dedo del pie.

La jornada de este viernes se completará con el Mérida-Pontevedra en el que el equipo gallego quiere sumar su octavo partido sin perder. n