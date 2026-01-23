Pablo García gana la primera Copa Zamora

Pablo García, con tres becadas, se proclamó campeón de la primera edición de la Copa Zamora de Caza Menor con Perro que organizó la Delegación Provincial de Caza en el coto de Figueruela de Sayago y que registró una magnífica participación de cazadores, un total de 28.

Álvaro Almeida terminó en la segunda posición.

El podio de la prueba se completó con Álvaro Almeida que presentó en el control 2.400 puntos, por los 3.000 del campeón, mientras Raúl San José se llevó la tercera posición con la cuatro perdices cobradas.

Entre los destacados estuvieron también José Luis Martínez y Fernando Pérez con una perdiz y una becada; y Miguel Ángel Almaraz, con dos perdices. Otros cazadores de primer nivel terminaron entre los diez primeros como es el caso de David Pascual o Fernando Marbán.

De los 28 participantes, 13 no presentaron ninguna captura. Se cazaron 18 perdices y 10 becadas.

Codorniz

La Federación de Caza de Castilla y León entregó ayer a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta una carta exigiendo una postura rotunda y clara contra posibles restricciones de caza de la codorniz propuestas por el Consorcio Científico de la Comisión Europea.

Los cazadores exigen a la Junta de Castilla y León que rechace las posibles restricciones de caza de la codorniz que se debatan los próximos 12 y 13 de febrero en la reunión de la Task Force de la Comisión Europea.

Esta petición se ha articulado a través de una acción conjunta de las federaciones autonómicas de caza, coordinada por la Real Federación Española de Caza, mediante la que la esta Federación ha entregado una carta a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal exigiendo una postura rotunda y clara contra posibles restricciones de la caza de la codorniz propuestas por el Consorcio Científico de la Comisión Europea. n