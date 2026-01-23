Niski: "Estamos más unidas y nos conocemos mejor"

La jugadora del Recoletas Zamarat Florencia Niski afronta con ilusión el complicado partido de este domingo contra el Ardoi Oses navarro, el primero de tres encuentros frente a rivales muy complicados: "Llevamos una buena racha de victorias y eso siempre es un plus para el equipo y los entrenamientos y más en un equipo joven como el nuestro , a ver si podemos seguir ganando". La jugadora uruguaya reconoce que "estamos en una muy buena posición en la clasificación y si seguimos ganando, nos va a venir muy bien, obviamente".

Niski aseguró que se encuentra ya prácticamente recuperada de su larga lesión: "A veces me duele un poco, y otras menos pero espero seguir a tope".

Respecto al partido de la primera vuelta que el Recoletas afrontó con una plantilla muy mermada, Florencia Niski aseguró que "no somos las misma jugadoras de aquella primera vuelta, estamos más unidas como equipo, nos conocemos mucho mejor y se nota en la pista. Trataremos de darle un buen susto a Ardoi y de ganarles porque en la primera vuelta, el partido estuvo bastante parejo salvo el último cuarto. Es un rival muy difícil y vamos a tener que trabajar duro para poder ganarles".

Niski no piensa por el momento en que el Recoletas pueda seguir escalando puestos en la clasificación de la Liga Challengue "porque en la sexta posición en la que estamos, tenemos que estar muy orgullosas por el trabajo que estamos haciendo. No sé si alguien esperaba que estuviéramos en esta posición a estas alturas del torneo. Cuando más arriba terminemos, mucho mejor, pero hay que tratar de seguir ganando y cuando llegue el final del campeonato podamos jugar el play off".

No se muestra preocupada la base del Zamarat por las lagunas de juego que el equipo volvió a mostrar en el último partido pese a conseguir la victoria: "No me preocupa. Sé que el basket es un deporte muy dinámico y dentro de un partido puede haber muchas situaciones, estar arriba y luego abajo. Sí es cierto que tal vez nos pese un poco la juventud para mantener un nivel de juego durante los cuarenta minutos, pero el rival también juega. Es normal dado el equipo que somos que estas cosas puedan pasar pero lo importante es que si termina el partido y ganamos, vamos a estar contentas. Tenemos muchas cosas que mejorar y otras buenas que hay que seguir haciéndolas bien".

En la rueda de prensa de ayer antes del partido en Pamplona contra el Oses Ardoi, abundó en lo afirmado por su jugadora asegurando que "el ganar te da mucha confianza y estar sextas, era una quimera al principio de temporada. Estar a un punto del quinto y del cuarto, dice mucho de la temporada que estamos haciendo. Estoy contento con el equipo porque somos capaces de salir de los baches. Llevamos dos partidos seguidos ganando "in extremis" pero la segunda vuelta se va a poner carísima porque todo el mundo se está jugando cosas, todos los rivales están fichando y va a ser una segunda vuelta muy dura". n