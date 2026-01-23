La Media Maratón de Toro regresa este domingo: Toro se pone a mil con la fiesta del atletismo

La Media Maratón de Toro 2026, que tendrá lugar es domingo 25 de enero, ha sido presentada esta mañana en el ayuntamiento de la localidad zamorana. Una puesta de largo que expuso la importancia de la prueba, su crecimiento a lo largo de los años y los detalles que volverán a convertirla un éxito este fin de semana.

Un reto que pone a Toro "a mil"

El acto arrancó con la concejala María Velasco tomando la palabra destacando la importancia del evento y señalando que "cada vez es un evento más multitudinario", lo que convierte la prueba "en un reto". Eso sí, un desafío que es "una pasada", ya que permite "disfrutar de casi mil corredores ese día en la ciudad".

La edil de Juventud y Participación Ciudadana especificó que la carrera otorga a toro un "importante impacto económico y también social" con la visita de muchos deportistas. De ahí que, como recalcó, el Ayuntamiento de Toro siempre esté dispuesto a colaborar con la Media Maratón de Toro y facilitar en lo posible el despliegue necesario para su celebración.

Del Canto destaca la potencia turística del evento

En una línea similar, el diputado de Deportes Juan del Canto, indicó que se trata de "la maratón más importante de la provincia" y que es un orgullo para Zamora poder contar con la prueba y "acercar a cientos de corredores los bonitos paisajes de Toro, sus calles, su gastronomía y su fiesta" a través "del deporte y los hábitos saludables, de un atletismo tan arraigado en la ciudad".

Del Canto animó a todos los toresanos a tomar parte de la Media Maratón de Toro y pidió "un poco de paciencia" a aquellos que tengan pensado utilizar el coche ese día; además de, como es lógico, mostrar el apoyo de la Diputación de Zamora al evento y agradecer el respaldo de cada firma y colaborador que la hacen posible.

Detalles técnicos de la carrera

Por parte de la organización, Gorka García desveló los detalles de la edición de 2026 que se celebrará este domingo. Premios, horarios, trazado y otros aspectos fueron detallados por él para concretar la magnitud y relevancia de la prueba.

Dorsales: mil atletas en liza

Una vez más, la cita contará con dos modalidades: media maratón y diez kilómetros. La primera cuenta con un límite máximo de dorsales de 600 corredores; la segunda de 400. Un máximo de corredores que se mantiene por razones de logística y tráfico, ya que "cortar " el centro de Toro complica la movilidad urbana.

Recorrido

En cuanto al recorrido, desde la organización se aseguró que está homologado por la Federación Española de Atletismo y que combina zonas asfaltadas, tramos rápidos con su paso por el polígono industrial y un sector final cargado de emotividad por el casco histórico de Toro.

El recorrido cuenta con una longitud ideal para desarrollar las dos modalidades, cubriéndose los 21.097 kilómetros de la media maratón dando dos vueltas al circuito (una primera de 11 kilómetros y otra segunda de 10, siendo esta última el trazado para la prueba de los 10.000 metros).

Una prueba de carácter nacional

Según se destacó en la rueda de prensa, la Media Maratón de Toro es una de las carreras con mayor participación en Zamora, así como en la región. La razón es que, además de corredores de Castilla y León, congregará también a atletas de Madrid, País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Incluso, contará con participación internacional con representantes de Portugal, Francia e Italia.

Favoritos

En cuanto a las posibles figuras que optan este año a la victoria, en la puesta de largo se deslizaron los nombres de Gemma Martín (poseedora del récord del circuito y con tres victorias previas en el mismo) y Verónica Sánchez (vencedora en 2025) como candidatas al éxito en categoría femenina; mientras que, en masculina, Daniel Sanz, Jonathan González o Juan Bueno figuran entre los principales aspirantes.

Horarios y premios

En relación a los horarios y premios, la Media Maratón de Toro arrancará desde la Plaza San Francisco a las 11.00 horas y tendrá su punto final en el mismo punto de salida, en el exterior de la plaza de toros. Quién alcance ese punto como ganador (masculino o femenino) en la modalidad larga obtendrá un premio de 200 euros, mayor recompensa dentro del montante de 1.200 euros en premios con el que cuenta la prueba.

Servicios al corredor

Por último, desde la organización se destacó que la Media Maratón de Toro, gracias a la implicación de voluntarios, patrocinadores e instituciones volverá a contar con un buen número de servicios para el corredor. Así, la prueba cuenta con avituallamiento, guardarropa y baños, preparados para los protagonistas en una jornada que, más allá del recorrido, contará podium y escenario en la Plaza San Francisco.