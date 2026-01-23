Matturro da la primera victoria local al Levante tras un final loco contra el Elche

Un gol de cabeza de Alan Maturro en el minuto 95 dio este viernes al Levante su primer triunfo local de la temporada en un final de partido loco ante el Elche, que había logrado empatar tres minutos antes por medio de Adam Boayar.

Antes, el Levante remontó el gol inicial de Álvaro Rodríguez en la primera parte con un gol de Pablo Martínez en el minuto 49 y con otro remate de cabeza, esta vez del central Adrián de la Fuente, en el minuto 67.