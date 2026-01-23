Fútbol
Matturro da la primera victoria local al Levante tras un final loco contra el Elche
El equipo ilicitano había logrado empatar tres minutos antes por medio de Adam Boayar
EFE
Valencia
Un gol de cabeza de Alan Maturro en el minuto 95 dio este viernes al Levante su primer triunfo local de la temporada en un final de partido loco ante el Elche, que había logrado empatar tres minutos antes por medio de Adam Boayar.
Antes, el Levante remontó el gol inicial de Álvaro Rodríguez en la primera parte con un gol de Pablo Martínez en el minuto 49 y con otro remate de cabeza, esta vez del central Adrián de la Fuente, en el minuto 67.
- La alerta naranja se cumple: acumulados de hasta 20 cm de nieve en Sanabria, embolsamiento de vehículos y suspendidas la rutas escolares
- El accidente de trenes toca el corazón de un pueblecito de Zamora: Agustín Fadón, el camarero del Alvia y última víctima localizada, es de origen sayagués
- Importantes dificultades en Aliste y Sanabria por la nieve: Estas son las carreteras afectadas
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- Regresa la nieve a cotas muy bajas en Castilla y León por la borrasca Ingrid
- Cambios en las procesiones de Zamora por Las Edades del Hombre
- Descubre el nuevo pueblo de Castilla y León que ha entrado en la red de 'Los pueblos más bonitos de España': está al norte de Burgos y cuenta con un castillo medieval
- Tragedias ferroviarias en Zamora: los accidentes que impactaron en el corazón de sus pueblos