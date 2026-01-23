Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Matturro da la primera victoria local al Levante tras un final loco contra el Elche

El equipo ilicitano había logrado empatar tres minutos antes por medio de Adam Boayar

Levante - Elche.

Levante - Elche. / EFE

EFE

Valencia

Un gol de cabeza de Alan Maturro en el minuto 95 dio este viernes al Levante su primer triunfo local de la temporada en un final de partido loco ante el Elche, que había logrado empatar tres minutos antes por medio de Adam Boayar.

Antes, el Levante remontó el gol inicial de Álvaro Rodríguez en la primera parte con un gol de Pablo Martínez en el minuto 49 y con otro remate de cabeza, esta vez del central Adrián de la Fuente, en el minuto 67.

