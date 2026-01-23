Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natación

Guerra y López, del Natación Zamora, nadan con Castilla y León en el Campeonato de España por Federaciones Territoriales en Pontevedra

Sara Pomar, como técnico, completa la representación zamorana en esta cita de máximo nivel

Gerra y López posan junto a Pomar antes de la cita con Castilla y León.

Gerra y López posan junto a Pomar antes de la cita con Castilla y León.

C. J. T.

El CD Natación Zamora vuelve a ser protagonista a nivel nacional este fin de semana con la disputa del XIV Campeonato de España por Federaciones Autonómicas en Pontevedra. Competición en la que participa la Federación de Castilla y León con tres representantes zamoranos en sus filas.

Amplio programa de pruebas

Hugo Guerra y Pablo López forman parte de los nadadores del equipo de Castilla y León en Pontevedra y ambos gozarán de bastante protagonismo, ya que saltarán al agua en diversas pruebas. Esta está prevista que sea su participación en la cita nacional:

  • Hugo Guerra participará en siete pruebas. En el plano individual nadará los 50 espalda, 50 mariposa, 50 libre y 200 libre. Además, formará parte de los relevos autonómicos 4x100 libre, 4x200 libre y 4x100 estilos.
  • Pablo López, especialista en braza y uno de los referentes regionales en este estilo, competirá en cinco pruebas: las tres distancias de braza (50, 100 y 200 metros) y los relevos 4x200 libre y 4x100 estilos.

Presencia técnica zamorana

La convocatoria de Sara Pomar como integrante del cuerpo técnico de Castilla y León supone un reconocimiento a su labor formativa y al trabajo desarrollado en el club. Su participación garantizará apoyo directo tanto a los nadadores zamoranos como al resto de la expedición autonómica.

