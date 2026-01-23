Natación
Guerra y López, del Natación Zamora, nadan con Castilla y León en el Campeonato de España por Federaciones Territoriales en Pontevedra
Sara Pomar, como técnico, completa la representación zamorana en esta cita de máximo nivel
C. J. T.
El CD Natación Zamora vuelve a ser protagonista a nivel nacional este fin de semana con la disputa del XIV Campeonato de España por Federaciones Autonómicas en Pontevedra. Competición en la que participa la Federación de Castilla y León con tres representantes zamoranos en sus filas.
Amplio programa de pruebas
Hugo Guerra y Pablo López forman parte de los nadadores del equipo de Castilla y León en Pontevedra y ambos gozarán de bastante protagonismo, ya que saltarán al agua en diversas pruebas. Esta está prevista que sea su participación en la cita nacional:
- Hugo Guerra participará en siete pruebas. En el plano individual nadará los 50 espalda, 50 mariposa, 50 libre y 200 libre. Además, formará parte de los relevos autonómicos 4x100 libre, 4x200 libre y 4x100 estilos.
- Pablo López, especialista en braza y uno de los referentes regionales en este estilo, competirá en cinco pruebas: las tres distancias de braza (50, 100 y 200 metros) y los relevos 4x200 libre y 4x100 estilos.
Presencia técnica zamorana
La convocatoria de Sara Pomar como integrante del cuerpo técnico de Castilla y León supone un reconocimiento a su labor formativa y al trabajo desarrollado en el club. Su participación garantizará apoyo directo tanto a los nadadores zamoranos como al resto de la expedición autonómica.
