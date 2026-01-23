Eva Rius, subcampeona Nacional de Becadas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eva Rius -izquierda-, subcampeona Nacional de Becadas | RFEC

La catalana que compite por la Delegación Zamorana Eva Rius se proclamó subcampeona de España de Becadas en el Campeonato celebrado en la Reserva de Amieva en Asturias. Lola Abellón es la nueva campeona de España tras abatir como Rius una becada aunque logró el primer puesto por tiempo.

