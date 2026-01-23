FÚTBOL SALA
España convence y golea a Eslovenia en el debut del Europeo de fútbol sala
El combinado de Jesús Velasco resolvió el choque en el primer tiempo gracias a los goles de Antonio, Mellado, Raya y Gordillo
Àlex Calaff
España arrancó su andadura en el Europeo con una fuerza descomunal. No podía ser de otra manera. En la primera cita importante desde que Jesús Velasco es seleccionador, el equipo quería borrar el mal recuerdo del Mundial, donde los hombres de Fede Vidal no lograron responder a las expectativas.
El debut ante Eslovenia, anfitriona junto a Lituania y Letonia, tenía que ser a la altura de las circunstancias, y España no decepcionó. El 0-4, una goleada incontestable en la que participaron hasta siete goleadores distintos, es solo la primera piedra del camino. Y este equipo quiere más.
Antonio y… gol. La pizarra de Velasco dio frutos en menos de un minuto, y España transmitió desde el primer toque que no había salido a especular. Apenas cinco minutos después, Mellado demostró que venía muy enchufado a este Europeo: un zurdazo imparable suyo tras desbordar a su defensor establecía el 0-2 en el marcador.
No se conformaba el equipo de Velasco, que encontró el 0-3 con casi cinco minutos aún en el crono, obra de Raúl, con un disparo raso y cruzado que besó el poste antes de entrar. El cuarto gol, de Gordillo, sirvió para demostrar que este equipo necesita apenas dos toques para ver portería. Así se llegó al descanso, con los deberes casi terminados.
A España le valía simplemente con no encajar una remontada que habría sido histórica, pero los de Velasco intentaron ir a por más. Pese a ello, Eslovenia dio un paso al frente, subió la línea de presión, y a los ocho minutos del segundo acto hizo bueno el primer error de España en el partido: una mala salida de balón. Fideršek superó muy bien a Dídac.
Con el 1-4, el anfitrión buscó pisar el acelerador para meterse en el partido, pero se encontró con una España que gestionó de lujo el juego, minimizando errores que dieran vida a Eslovenia e intentando buscar la portería rival para ampliar la renta goleadora.
Sin embargo, el marcador no se movió más y España selló el primer triunfo en este Europeo. Tras la victoria de Bélgica contra Bielorrusia por 0-4, los españoles ocupan la segunda plaza del Grupo C por la diferencia de goles con tres puntos.
La selección no solo ha empezado ganando: ha empezado convenciendo y dejando ver que Velasco tiene en sus manos un equipo capaz de marcar diferencias desde el primer minuto.
Ahora, tocará demostrarlo ante Bielorrusia, el próximo lunes 26 de enero a las 17:30 horas (CET) y después contra Bélgica, el actual líder del Grupo C, para cerrar la fase de grups, el jueves 29 de enero a las 17:30 horas (CET).
