Celta y Zamora firman tablas en Balaidos

El Zamora CF arrancó un merecido punto de su visita al segundo clasificado, el Celta Fortuna, en el que se vio obligado a remontar los dos goles de ventaja que adquirieron los gallegos y cuando parecía asegurada una nueva victoria lejos de casa, un gol de Marín en el minuto 99 estableció el empate final.

Fueron dos tiempos bien diferenciados, con una primera parte en la que el filial tuvo siempre la posesión y obligó a los rojiblancos a jugar al contraataque y Luengo pudo lograr el primer gol en el minuto 13 pero su remate de cabeza se fue alto por muy poco, pero el central del Zamora cometería un penalti más que dudoso que aprovechó el Celta para adelantarse en el marcador al acertar Pablo Meixus con la portería.

El Zamora siguió buscando el gol y a punto estuvo de conseguirlo Márquez al rematar de cabeza un centro de Merchán, pero tampoco quiso entrar el balón. Respondieron los gallegos con un disparo de De la Iglesia que obligó a Fermín a realizar la parada del partido con el primer tiempo ya casi acabado. Nadie podría pensar que en los siete minutos añadidos pudiera cambiar dos veces el marcador, primero con el 2-0 que firmaba Anxo Rodríguez al resolver un barullo en el área, y ya en el minuto 53 era Sancho el que le ponía un balón de oro a Carbonell que marcó a placer el 2-1.

La tónica del encuentro cambió por completo en la segunda parte en la que fue el Zamora el que llevó siempre la iniciativa y comenzó el recital de Kike Márquez que, primero le puso el balón en un brillante taconazo a Carbonell para que se plantase ante el portero y marcase el 2-2 y en el 69, de nuevo Márquez apareció para anticiparse a la defensa en una incursión de Codina por la izquierda para establecer el 2-3.

No tuvo capacidad de reacción el Celta Turista que veía como Mario Losada, recién entrado en el campo debutando en su segunda etapa en el Zamora, firmaba un remate brillantísimo que rechazó el guardameta olívico. Todo parecía decidido porque el filial no lograba crear peligro real para reducir su desventaja, pero en un corner postrero, cuando corría ya el minuto 99 la defensa rojiblanca permitió a Marín ejecutase una bolea que entró por la escuadra para establecer el definitivo 3-3.