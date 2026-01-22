El Zamora se olvida del central y busca ahora un media punta

Tras las incorporaciones de Mario Losada y Alex Marcelo, el Zamora CF se ha centrado en la contratación de un media punta, según anunció este jueves el director deportivo del Club, David Vizcaíno, quien descartó definitivamente buscar en el mercado un defensa central como se había anunciado en las últimas semanas. Pero esta declaración, contrasta con el anuncio efectuado por el Unionistas que se han producido conversaciones con el club rojiblanco para el traspaso de Abde que actúa en el puesto de extremo: «El Zamora ha contactado con nosotros, con el chico también, y tiene una propuesta. Pero bueno, tiene contrato hasta final de temporada, es un jugador importante para el míster, para nosotros es verdad que también sabemos que es una situación para él importante porque hablamos de varios años de contrato y al final hay que llegar a un término medio y estamos ahora mismo en esas negociaciones». La operación pasaría por un intercambio con otro jugador que bien podría ser Alex Monerris.

David Vizcaíno señaló en el acto de presentación de Mario Losada que el Club ha dado un giro en cuanto a sus necesidades: «Buscábamos un central pero nos encontramos en el mercado con un problema: tenemos cuatro centrales de un nivel máximo en esta categoría, incluso a alguno de ellos han intentado ficharlos otros clubes, y era muy difícil mejorar ese nivel. Además estamos un mercado en el que a veces los clubes se vuelven locos en cuanto a sus exigencias económicas. Nos han pedido por seis meses, lo que cobra aquí todo el año el segundo jugador que más cobra del Zamora. No nos podemos volver locos en el mercado. Además Óscar Cano reconoce que tiene jugadores en la plantilla que, llegado el momento, pueden ocupar ese puesto con garantías, como es el caso de Sergi López o Markel Lozano».

Vizcaíno añadió que ahora el objetivo es «sumar algo en tres cuartos del campo, en la media punta, porque vemos que lo estamos haciendo muy bien, somos un equipo dominante, pero nos falta algo en el último pase, en el último regate o en la definición. Claridad, precisión y definición es lo que necesitamos. Esperamos que con Mario sumemos algo en esos aspectos pero queremos mejorar todavía más».

El director deportivo, recordó que Loren Burón se puede acomplar a esa demarcación, o Dani Merchán y Miki Codina también se podrían incorporar a la media punta, «pero buscamos más un media punta con desborde, con colmillo, que en esa fase final del juego nos aporte goles, desborde y pase». Vizcaíno descartó para ese puesto a Luis Alcalde, del Marbella, al que conoce desde muy joven y encima, «el representante es mi sobrino» al tiempo que reconoció que es una opción pero el Zamora maneja alguna otra «que tenemos avanzada» y para ello habría que dar alguna baja: «Hay diferentes fórmulas, siempre puede ocurrir que alguien levante la mano porque no esté jugando o algún jugador que no nos queramos desprender de él de cara al futuro pero que pueda salir cedido», y en este contexto encaja bastante la opción del salmantino Abde Damar pese a que más que un media punta suele actuar como extremo.

El Zamora CF celebró ayer el acto de presentación de Mario Losada, que regresa, tres años después, el club rojiblanco tras desestimar una importante oferta de otro equipo puntero de esta categoría. Losada explicó en rueda de prensa que «tanto David Vizcaíno como el míster, me transmitieron la confianza que tenían en mi. Ya habíamos contactado en verano y es importante que te conozcan, que lo que te pidan vaya en concordancia con lo que tú crees que puedes dar. He seguido esta categoría pese a estar fuera de España y he visto que el equipo va bien, el club está haciendo las cosas bien, y lo poco que he visto del vestuario me ha gustado mucho».

Losada añadió queha experimentado una importante evolución desde su anterior estancia en Zamora: «Tanto en lo personal como en lo futbolístico he madurado bastante. Creo que soy un jugador más maduro, que reconoce lo que puede aportar al equipo y a nivel personal, ya no son las primeras experiencias fuera de casa, lo que te permite disfrutar del día a día y estar más preparado para afrontar cualquier situación».

Noticias relacionadas

La Primera RFEF a su juicio «es muy dura, como lo ha sido durante estos años. Cada vez ha ido subiendo el nivel y se termina decidiendo por detalles o por los últimos partidos de competición y el equipo que llegue al final con mejor sensaciones, será el que alcance los objetivos porque estás en un pañuelo de puntos y es difícil abrir distancias». Tras su paso por el Zamora, Losada pasó por Unionista, Alcoyano para recalar este año en el fútbol polaco: «El míster me pide lo que venía haciendo el año pasado en Alcoyano y tendré que estar predispuesto y comprometido, darlo todo en el campo para marcar el mayor número posible de goles. Asumo lo que pasó aquel año en el Zamora, pero ahora el club tiene un nuevo aire fresco y estoy seguro de que va a salir bien», añadió Losada.