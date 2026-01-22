Jornada adversa para los equipos del P. Duero

Fin de semana complicado para los equipos de Pádel Duero, que afrontaron una jornada de las Series Nacionales de Pádel condicionados por la meteorología adversa en los tres encuentros jugados en Valladolid. El sábado fue el turno del equipo de categoría Future, PD Zamora Pádel Indoor, que se enfrentó al Tenis & Pádel San Isidro. A su llegada, las jugadoras se encontraron con unas instalaciones semicubiertas completamente empapadas, lo que obligó a la suspensión del encuentro. El partido ha sido reprogramado para el 8 de febrero.

El equipo de Grand Slam, PD Ternera de Aliste, decidió acudir a su compromiso frente al líder de la categoría en las instalaciones de Pádel Live Indoor el domingo. Con un equipo mermado, las zamoranas no pudieron sumar puntos ante Recytrónica, líder indiscutible de la liga.

El equipo de Categoría de 500, PD Aenus se midió con el Macht Point en un enfrentamiento muy igualado. En esta ocasión, el conjunto zamorano perdió por 9-3, pero logró sumar 3 puntos, gracias a la victoria de la pareja 1, un resultado que supone un paso importante en una categoría muy exigente.

Los equipos del Club Morales Activa Pádel firmaron un intenso fin de semana en las distintas competiciones nacionales, logrando resultados muy importantes. En la máxima categoría de las Series Nacionales, la Grand Slam, el equipo Fisiofyr jugaba como local en Los Llanos y lograba un empate (6-6). A pesar de imponerse en todos los partidos disputados, diversas circunstancias internas impidieron sumar el pleno, quedando finalmente con seis puntos. Un resultado que permite al conjunto zamorano situarse como segundo clasificado en la categoría, muy cerca del liderato.

También en casa competía el equipo Repostar Activa Pádel, que lograba una victoria contundente por 12-0 frente a Los Viriatos, en un enfrentamiento dominado de principio a fin. En esta categoría se disputan cinco cruces por jornada con un total de 12 puntos posibles, y el equipo zamorano consiguió el pleno. Repostar milita en la Segunda categoría 500.

El Tecozam Activa Pádel compite en la Segunda categoría Future de las Series Nacionales de Pádel y se desplazaba el domingo a Valladolid, donde lograba sumar tres de los doce puntos en juego ante un rival muy competitivo. En la Major League Pádel (MLP), el conjunto de plata Tecozam-Caja Rural firmó una gran victoria por 3-0 frente al líder de la clasificación. Con estos tres puntos, el equipo se mantiene tercero en la clasificación. El equipo de bronce de MLP no compitió este fin de semana al contar con jornada de descanso. n