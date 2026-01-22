Celta B y Zamora reeditan el clásico de otros tiempos

Este viernes se reeditará en el estadio de Balaídos todo un clásico en la historia del Zamora CF como es el enfrentamiento contra el filial del Celta de Vigo que varias veces se repitió en fases de ascenso y se ha mantenido a lo largo del tiempo con ambos conjuntos encontrándose en las categorías de bronce del fútbol español.

Mario Losada regresó ayer al Ruta de la Plata. | ZCF

La ocasión de mañana será la que tanto Celta Turista como Zamora CF se encuentren situados más altos que nunca en la clasificación, ambos centrados en plena lucha por el ascenso a la División de Plata, aunque el conjunto gallego presente una situación más consolidada con esa segunda plaza que le convierte en el gran enemigo del Tenerife, gran favorito, al que se acaba de enfrentar el conjunto rojiblanco.

No es para nada circunstancial la posición que ocupa en la tabla este Celta Fortuna ya que el club lleva tiempo apostando por su filial y no sólo como vía de salida y ascenso al primer equipo de su nutrida cantera, sino también como plataforma desde donde promocionar a otros jóvenes jugadores que ficha de otros clubes o del extranjero.

Los jóvenes vigueses venían de encadenar tres victorias consecutivas pero han tropezado en las dos últimas jornadas con su derrota ante el Barakaldo (1-2) y el empate a un gol firmado el pasado fin de semana en su visita al Talavera. Se trata de una gran plantilla reforzada por juveniles como Andrés Antañón o Anxo Rodríguez, que ganaron a Italia con la selección española sub-19 hace solo unas semanas y son habituales en el once de Fredi Álvarez.

Y de este potente elenco de jóvenes jugadores destaca actualmente el madrileño Hugo Burcio que debutó contra el Rayo en Primera División tras asentarse como titular en el centro del campo del filial céltico con apenas 19 años. Burcio, que ha sido convocado también para el partido de hoy en Liga Europa en Lille, es una de las grandes promesas de la cantera del Celta, a la que se incorporó en categoría cadete tras causar baja en el Real Madrid. Su gran porte, mide 1,87 metros, le convierte en un mediocentro atípico en la cantera de A Madroa. Superada la pandemia del coronavirus, Hugo Burcio (Galapagar, 31 de octubre de 2006) comenzó su etapa en Vigo como futbolista. Apenas tres años después, era convocado para un partido con el Fortuna, con el que debutó en Irún el 1 de septiembre de 2024.

Con 19 años, Burcio ya acumula 45 partidos en la Primera RFEF. Hace unas semanas pudo darse el gusto de ganarle al Real Madrid Castilla, que se presentó en Balaídos con algunos jugadores de su generación. Dio una exhibición como mediocentro con gran despliegue físico, que abarca mucho terreno. Es un centrocampista con un estilo diferente al de Damián o Hugo Sotelo, que ya acumulan muchos partidos en Primera División. Es el quinto canterano en debutar este año con Giráldez: antes que él lo hicieron Miguel Román, Jones El Abdellaoui, Manu Fernández y, en la Europa League y en la Copa del Rey, Ángel Arcos. Y si el Celta no ficha en este mercado un sustituto para Beltrán, el protagonismo de Burcio puede crecer exponencialmente con el primer equipo en la segunda vuelta del campeonato.

De cara al partido de este viernes, todo parece indicar que Fredi Álvarez seguirá sin poder contar mañana con Hugo González, además de Vicente Andrade, Quique Ribes y Jan Oliveras, con lesiones a más largo plazo.

Contra el Barakaldo, jugaron en el filial: Celta Fortuna: Coke Carrillo; Anxo Rodríguez, Meixús, Jaime Vázquez (Arcos, min. 40); Miller (Óscar Marcos, min. 83), Burcio, De la Iglesia(Capdevila, min. 40), Joel López (Gavián, min. 46); Antañón, Jorge Pérez(Somuah, min. 68) y Álvaro Marín.

El pasado domingo, en Talavera jugaron: Coke Carrillo; Gavián, Anxo, Meixús, Jaime Álvarez (Milla, min. 40), Joel López (Somuah, min. 46); Capdevila (De la Iglesia, min. 46), Antañón (Barreiros, min. 80); Ángel Arcos, Óscar Marcos y Álvaro Marín (Luis Bilbao, min. 73).

Losada

En el Zamora, la gran novedad de ayer fue la incorporación del delantero Mario Losada que ya entrenó a las órdenes de Óscar Cano. Para esta mañana está previsto el último entrenamiento de la semana antes de que el equipo viaje a Vigo para jugar este viernes un nuevo partido liguero a las 19.00 horas en el estadio Balaídos Abanca. n