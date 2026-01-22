El Betis cae en Salónica ante el PAOK y se jugará el top-8 en La Cartuja

Hasta siete modificaciones presentó el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini en el Toumba Stadium, con Pau López bajo palos y con Pablo García en lugar de Antony, en Sevilla cuidándose la pubalgia, como caras más novedosas en un once con Llorente y Valentín en el eje, Ángel y Ricardo en los costados de la defensa y Altimira y Deossa en el doble pivote, completando Aitor y Fornals la mediapunta y Chimy como hombre más adelantado.

Con ese once saltó ante el PAOK el conjunto verdiblanco para la disputa del séptimo partido de la liguilla de Europa League, en el que se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Quiso acordarse la afición local de la tragedia con una pancarta en la que se pudo leer Adamuz=Tempi, sitios diferentes, misma tragedia, recordando los helenos al accidente del 28 de febrero de 2023 en el que un tren de pasajeros de media distancia de Atenas a Salónica colisionó frontalmente con un convoy de mercancías cerca de Tempi perdiendo la vida 57 personas.

Tuvo poca historia la primera mitad en el feudo tesalonicense, con un PAOK que intentó batallar los primeros minutos y que tuvo hasta siete remates en los 45' iniciales, no computando entre ellos la ocasión más clara del cuadro de Lucescu, que llegó en un balón por banda que ganó Baba y puso atrás a Giakoumakis, que no atinó en el área pequeña a dirigir a la portería de Pau su breve impacto con el esférico.

Sí que consiguió probar a Tsiftsis, meta griego, Aitor Ruibal pasada la media hora en la primera y única ocasión entre palos del Betis, que llegó tras un envío de Deossa que dejó pasar Fornals y tocó con acierto Chimy Ávila -su mejor contribución en una primera parte errática- para el de Sallent.

La ocasión hizo que el encuentro se abriera mínimamente, con llegadas de ambos que no irían a más, sin registrarse peligro hasta el descuento. Fornals botó una falta y el balón le terminó cayendo a Pablo García, que disparó y se fue a la esquina, pero el italiano Simone Sozza decretó el fin y el camino a los vestuarios.

El intermedio no hizo modificar la idea inicial a Manuel Pellegrini, que mantuvo el mismo once hasta que en el 54' fue Aitor Ruibal el que pidió el cambio por molestias en el abductor, entrando Abde por él. El extremo de Beni Melal llegó el lunes a Sevilla y pidió ir convocado para ayudar a los verdiblancos.

Aprovechó la ventana el PAOK para que ingresara Giannis Konstantelias -el mejor jugador de los de Lucescu y el que cambiaría el partido con su clase- por Pelkas, que se estaba ganando la segunda tarjeta.

El paso de los minutos pareció mejorar levemente al conjunto bético, sobre todo intentando llevar peligro por la banda de Abde. Lo probaron Deossa y Chimy desde la frontal pero sin encontrar portería.

En un encuentro cerrado serían los locales los primeros en romper el marcador inicial. Un ridículo defensivo del Betis permitió a Giakoumakis colgar un balón al segundo palo y que Zivkovic, con la testa, la empujara a la red.

Minutos antes habían entrado al encuentro tanto Marc Roca como Giovani Lo Celso por Altimira y Fornals, pero el rosarino se marchó poco después lesionado. Apenas seis minutos duró en el Toumba, teniendo que ser sustituido por Dani Pérez y agotando la ventana Pellegrini con Morante por Pablo García.

Se salvaría el Betis del segundo por posición antirreglamentaria de Ozdoev, pero no podría hacerlo minutos después en un penalti cometido por Morante a Konstantelias.

El canterano verdiblanco quiso despejar sin mirar lo que tenía detrás e impactó en el griego. Tras un rifirrafe absurdo cogió el esférico Giakoumakis, se dirigió a los once metros y transformó la pena máxima.

En los instantes finales lo intentó sin éxito y sin llegadas entre palos el conjunto de Manuel Pellegrini, un Pellegrini al que mucho exigen conseguir pero al que no dan los jugadores necesarios para lograrlos. Con dos jugadores que están en el mercado como Chimy y Ricardo Rodríguez -vaya coladero el suizo-, y con cuatro canteranos participando en total, terminando tres de ellos, acabó el Betis en Salónica.

Llegó la primera derrota en Europa League de los verdiblancos, rompiendo su imbatibilidad a domicilio en el viejo continente. Tendrá que esperar a lo que suceda en el turno de las 21:00 para saber su posición final en la tabla, pero el top-8 se lo jugarán los de Pellegrini en La Cartuja ante un Feyenoord que llegará tras vencer al Sturm Graz y necesitando la victoria para acceder al playoff. Veremos si para entonces hay refuerzos en el Betis y ha mejorado la plantilla como bien, y reiteradas veces, ha demandado el Ingeniero.