Amigos del Duero rinde homenaje a Ángel García

Ángel García fue el gran protagonista del acto de presentación de la temporada del club Amigos del Duero de fútbol femenino celebrado en la tarde de ayer en el Teatro Ramos Carrión. Los cuatro equipos del Club pasaron por el estrado para dejar patente el buen trabajo que Amigos del Duero realiza por el fútbol femenino, en un acto en el que también fueron protagonistas los patrocinadores y representantes de las instituciones patrocinadoras, y que presentó el periodista Óscar Prieto.

El conjunto Alevín. | ALBA PRIETO

Mostraron su apoyo al Club el diputado de Deportes, Juan del Canto; el concejal Manuel Alexander Alonso; el delegado provincial de fútbol, Alfredo Rodríguez Santa Cecilia; Laura Huertos, de Caja Rural Zamora, y Jesús Manibardo,en representación del Zamora CF, entidad vinculada a través de un convenio con AD.

Las infantiles-alevines. | ALBA PRIETO

Fueron pasando por el escenario del Ramos Carrión los equipos del Club, el Benjamín que preparan Judith y Noemi; el Alevín que dirigen Ana, Andrea y Lucía; el Infantil Alevín, con sus técnicos Fernando, Carlos y Álvaro; el Juvenil-cadete de Sami, Nacho Merino y Miguel; y el que milita un año más en la Liga Gonalpi Autonómica con Raúl Campano al frente, junto a Miguel, Adrián y Nacho. Campano prometió "el ascenso seguro en dos años porque éste es un equipo esponja que ha tenido un crecimiento sorprendente y la segunda vuelta será mucho mejor. Es un equipo que nos va a dar muchas alegrías en el futuro", explicó el técnico zamorano vinculado a Amigos del Duero desde su fundación en 1988.

El cuadro Juvenil-Cadete. | ALBA PRIETO

Y el acto finalizó con un recuerdo muy emotivo para Ángel García "Angelito", el que fuera técnico del club en los últimos años y gran promotor del fútbol zamorano. Su viuda Begoña recibió un ramo de flores junto al su equipo infantil. Y el acto finalizó con una palabras de agradecimiento a todos los presentes a cargo de la presidenta del Club, Isabel Fernández. n