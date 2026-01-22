FÚTBOL
Amigos del Duero rinde homenaje a Ángel García
El club de fútbol femenino celebra su multitudinario acto de presentación con un emotivo recuerdo para el que fue su entrenador
Ángel García fue el gran protagonista del acto de presentación de la temporada del club Amigos del Duero de fútbol femenino celebrado en la tarde de ayer en el Teatro Ramos Carrión. Los cuatro equipos del Club pasaron por el estrado para dejar patente el buen trabajo que Amigos del Duero realiza por el fútbol femenino, en un acto en el que también fueron protagonistas los patrocinadores y representantes de las instituciones patrocinadoras, y que presentó el periodista Óscar Prieto.
Mostraron su apoyo al Club el diputado de Deportes, Juan del Canto; el concejal Manuel Alexander Alonso; el delegado provincial de fútbol, Alfredo Rodríguez Santa Cecilia; Laura Huertos, de Caja Rural Zamora, y Jesús Manibardo,en representación del Zamora CF, entidad vinculada a través de un convenio con AD.
Fueron pasando por el escenario del Ramos Carrión los equipos del Club, el Benjamín que preparan Judith y Noemi; el Alevín que dirigen Ana, Andrea y Lucía; el Infantil Alevín, con sus técnicos Fernando, Carlos y Álvaro; el Juvenil-cadete de Sami, Nacho Merino y Miguel; y el que milita un año más en la Liga Gonalpi Autonómica con Raúl Campano al frente, junto a Miguel, Adrián y Nacho. Campano prometió "el ascenso seguro en dos años porque éste es un equipo esponja que ha tenido un crecimiento sorprendente y la segunda vuelta será mucho mejor. Es un equipo que nos va a dar muchas alegrías en el futuro", explicó el técnico zamorano vinculado a Amigos del Duero desde su fundación en 1988.
Y el acto finalizó con un recuerdo muy emotivo para Ángel García "Angelito", el que fuera técnico del club en los últimos años y gran promotor del fútbol zamorano. Su viuda Begoña recibió un ramo de flores junto al su equipo infantil. Y el acto finalizó con una palabras de agradecimiento a todos los presentes a cargo de la presidenta del Club, Isabel Fernández. n
- El primer fallecido de Castilla y León por el accidente de tren de Adamuz vivió en Zamora, donde creó una escuela de baile
- Primera víctima mortal de Castilla y León en el accidente de tren de Adamuz
- Comienzan las obras en los caminos de la concentración parcelaria de Rabanales
- Caos y tensión en la calle Cardenal Mella de Zamora: un hombre arroja objetos desde un balcón y se resiste a ser trasladado en ambulancia
- Conoce en detalle el interior del nuevo campamento militar de Monte la Reina en Toro (Zamora)
- Sale de prisión el hostelero de Olleros de Tera encarcelado en septiembre por tentativa de homicidio
- El milagro de la zamorana del vagón siete del Iryo accidentado: 'No tengo ni un moratón, no se cómo ha podido ser, aparte de suerte
- Mario Losada, nuevo fichaje del Zamora CF: El atacante vuelve para ser el segundo refuerzo en el mercado de invierno del equipo de Óscar Cano