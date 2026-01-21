El CD Villaralbo "B" suma en Toro una nueva victoria dentro de la Liga Provincial y el Benavente Villalpando hace lo propio en casa del Sporting

El CD Villaralbo "B" y el Benavente-Villalpando saldaron con cómodos triunfos sus respectivos partidos de la última jornada disputada en la Liga Provincial de Aficionados. Dos encuentros que disputaron a domicilio y ante rivales que trataron de vender cara su derrota.

El filial gana en Toro

El C.D. Villaralbo "B" se llevó los tres puntos en juego, en su visita al V Centenario, en un partido en el que los villaralbinos fueron superiores a la UD Toresana pese a no realizar un gran encuentro.

No tardaron los visitantes en hacerse con el control del juego ante un rival ordenador que trató de retrasar el 0-1 todo lo posible, aunque Marcos B., a pase de Manu, logró el gol antes del descanso.

Tras la reanudación, los villaralbinos incrementaron su ritmo de juego y Pelayo puso el segundo para los visitantes. Poco después, Manu sentenciaba el partido aprovechando un descuido de la Toresana. Un choque cuyo marcador cerraba José desde el punto de penalti para sellar una nueva victoria del filial azulón.

Victoria en casa del Sporting Zamora para los "rojillos"

El CD Benavente-Villalpando se impuso con claridad en casa del Sporting de Zamora, al que ganó por 1-4 en su casa en un partido que comenzó a inclinarse en favor de los visitantes con el 0-1 de Guiller en el minuto 18.

Los locales buscaron reaccionar con presión adelantada, pero el Benavente-Villalpando siguió generando peligro y Guiller aprovechó un balón en profundidad para anotar el 0-2 cerca del descanso.

Al comienzo de la segunda mitad, el Sporting Zamora fue a por todas y se aplicó con intensidad, sin embargo, Nicol logró rápido el 0-3 en un bonito disparo de larga distancia que sentenció el encuentro. Un duelo que acabó con dos goles más tras el carrusel de cambios: el 1-3 de Lucas y el definitivo 1-4, obra de Antonio José.