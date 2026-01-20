Uva de El Verdejo alcanza las semifinales del Nacional de Galgos

Uva de El Verdejo se convirtió este martes en la gran rival de Morería de la Suerte en la lucha por el título del Campeonato de España de Galgos, tras realizar una gran exhibición en su duelo de cuartos de final contra la manchega Judía de Facundo. Zamora tendrá pues a dos representantes en las semifinales del Nacional que se celebra en Nava del Rey y a punto estuvo de clasificar a una tercera galga pero Malina de Pérez Valentín, hija del Pasodoble también como Uva, perdió su segundo punto en la collera contra la manchega Luna de las Yeguas que se suma así al grupo de semifinalistas junto a la andaluza Zaina de Nebrixa.

Quedaban por decidir dos de las colleras de cuartos de final en la jornada que comenzó este martes tras levantarse en torno al medio día la intensa niebla con que amaneció el corredero de la Cuesta de Los Picos de Nava del Rey. Los participantes y el numeroso público que presenció la competición guardaron un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo en Córdoba, después de celebrar el oportuno reconocimiento médico y de la presentación de los cuatro perros que todavía quedaban en cuartos de final.

El enganche de Malina ayer en Nava / FEG

En torno a las 12.15 horas se inició la caza con Judía y Uva en traílla que en quince minutos corrieron su primera liebre que sólo dio juego durante 32 segundos. Luna y Malina tomaron la iniciativa a continuación y, tras otro cuarto de hora, saltaba la liebre que decidiría la collera con punto para Luna de Yeguas tras una carrera de 1´52 que se sumaba al punto que ya había ganado en la anterior jornada del sábado 17 en 1´14.

Judía y Uva corrieron a continuación una liebre de 20 segundos que no obligó a guardar descanso y en torno a las 13.20 horas, la galga zamorana que han preparado los gemelos García de Fuentesaúco, tomaba ventaja en la eliminatoria ganando una liebre de 1´32, y Uva de El Verdejo conseguía su segundo punto en una liebre muy corta que tan sólo les duró 57 segundos, con lo que se completaban los semifinalistas en este Nacional.

La siguiente ronda no tiene todavía fecha de celebración debido a las condiciones meteorológicas aunque se intentará que sea este sábado.

De esta forma, Zamora parte con un 50% de posibilidades de alcanzar el título nacional con dos magníficas hembras que ya parten como favoritas de los aficionados. Morería de la Suerte defiende el título del pasado año y opta al doblete que muy pocos galgos han conseguido en los casi 100 años de historia del Campeonato.

Morería eliminó en octavos de final a la manchega Capuchina de Tron por 2-0 tras acceder a la final como campeona del grupo mixto Extremadura-Andalucía. Por su parte, Uva de El Verdejo llegó a cuartos de final tras ganar también por 2-0 a la andaluza Maravilla de Marrufo.

Uva de El Verdejo es una hembra barcina.nacida el 10 de julio de 2023, propiedad de Pablo Lorenzo Fortes, aunque sus representantes son los hermanos saucanos Ricardo y Daniel Garcia Hernandez, D. Daniel Garcia Hernandez. Compite con el Club Galguero Iberico con que se proclamó campeona del Grupo III de Castilla y León.

En las fases previas ha corrido solo 8 liebres, de las cuales 2 fueron nulas y 6 válidas, con un sumatorio de tiempo total de 12 min 50 seg, y un tiempo medio por carrera de 1:36. En el nacional ha corrido 10 liebres 5 válidas y 5 nulas.

Morería de la Suerte es la actual campeona de España. Una hembra negra nacida el 26 de noviembre de 2022 y propiedad de Moisés Silva Lobato. Representa al Club Galguero A.D.G.E. con el que se proclamó campeona del Grupo Mixto Andalucia / Extremadura. En las fases previas ha corrido 19 liebres, de las cuales 12 nulas y 7 válidas. Con un sumatorio de tiempo total de 17 min 05 seg, con un tiempo medio por carrera de 54 seg.

En el nacional ha corrido 13 liebres 4 válidas y 9 nulas. n