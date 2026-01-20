El Recoletas Zamora inicia su "cuesta de enero": Tres partidos de máxima exigencia para el equipo de Raúl Pérez

La victoria por 70-68 del pasado sábado en el Ángel Nieto abrió para Recoletas Zamora la segunda parte de la liga regular en la Liga Challenge, competición que no cuenta con calendario asimétrico.

Así, y tras superar a NBF Castelló, como hiciera en su debut, a las naranjas les esperan tres partidos realmente complicados a lo largo de las próximas semanas. Envites que permitirán evaluar el crecimiento del bloque de Raúl Pérez.

PARTIDO RECOLETAS ZAMORA - CASTELLÓN / Víctor Garrido

Exigente enero

La tan manida y temida "cuesta de enero" tiene su traducción en un calendario bastante exigente a lo largo del primer mes de 2026. Compromisos que, hasta ahora, el Recoletas Zamora ha ido saldando con triunfo pero que empiezan a escalar en dificultad.

En la primera vuelta, tras el victorioso debut zamorano en Castellón, llegaron tres derrotas consecutivas. Todas ellas marcadas por las dificultades de la pretemporada naranja, pero también por la entidad de los rivales. Un factor, este último, que se mantiene intacto.

Un "Everest" difícil de escalar

Aquel "Everest" enseñó mucho al equipo de Raúl Pérez que, ahora, tendrá la oportunidad de demostrar su crecimiento ante esos rivales sin -aparentemente- tantos problemas de lesiones como entonces.

Osés Construcción, primer escollo

El primer escollo será Oses Construcción, rival que ganó por 71-79 en el Ángel Nieto gracias a un nefasto primer cuarto del Recoletas Zamora. Un rival que ocupa la quinta plaza de la tabla, con una victoria más que las naranjas, que contará esta vez con el factor cancha ante un bloque naranja más experimentado, dispuesto a devolver el golpe.

El segundo clasificado llega después

La complejidad de los envites ascenderá en la siguiente semana con la visita a Zamora del Celta Femxa Zorka, oponente que -ahora mismo- es el "primero de los mortales" tras el líder invicto de la categoría, Azulmarino Mallorca.

Las viguesas son un proyecto hecho para ascender, pero en la primera vuelta sufrieron mucho para superar al Recoletas Zamora (79-78). Una igualdad que las naranjas intentarán desequilibrar a su favor con el apoyo de su público.

Viaje a Tenerife

Ya en febrero, para dejar atrás este pico de dificultad, el cuadro de Raúl Pérez se medirá con Adareva Tenerife, equipo que ha bajado sus prestaciones, pero que fue capaz de ganar en el Ángel Nieto por 66-72 y cuyo duelo implica siempre un viaje complicado.

El partido del Recoletas Zamora contra el Adareva Tenerife, en imágenes / Víctor Garrido

Visión positiva

Los tres próximos rivales del Recoletas Zamora, por tanto, aumentan la exigencias sobre el cuadro naranja. Un equipo cuya línea ascendente a lo largo de la primera vuelta invita al optimismo, al igual que las buenas actuaciones individuales de sus jugadoras, protagonistas de los rankings de la Liga Challenge con Ana Tainta como "mejor ladrona" y Ana Pérez como tercera mejor "francotiradora".

Detalles todos estos que invitan a pensar que la "cuesta de enero" no hipotecará el brillante futuro del equipo.