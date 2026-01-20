La obsesión de Ducati: renovar a Marc Márquez por dos años más (2027 y 2028)

No hay nadie, nadie, en la fábrica Ducati, propiedad de Audi, ni en el seno del equipo Lenovo Ducati de MotoGP que no esté rezando para que Marc Márquez Alentá, de 32 años, nueve veces campeón del mundo y el mejor piloto de todos los tiempos, de, definitivamente, el OK al nuevo contrato que le vinculará a la firma de Borgo Panigale las dos próximas campañas (2027 y 2028) cuando las motos sean totalmente distintas a las de esta temporada, que son idénticas a las del año pasado cuando ‘ET’ dominó a placer el certamen de las dos ruedas.

Desde Claudio Domenicali, Administrador Delegado de Ducati Corse, hasta el ingeniero Gigi Dall’Igna pasando por Davide Tardozzi, Team Manager y Mauro Grassilli, Director Deportivo, todos, absolutamente todos, se pasan las horas retocando, mejorando y adecuando el nuevo contrato de MM93 para firmarlo y hacerlo público antes de que las otras fábricas y escuderías pretendan hacerse con los servicios del único piloto de la parrilla de MotoGP que garantiza victorias y títulos.

"La obligación de una marca, de un equipo, es retener a su campeón. Lo hicimos cuando 'Pecco' Bagnaia se proclamó campeón en 2022 y estamos intentándolo con Marc, pues si tienes al campeón en tu casa, si ya es tuyo, debes renovarle". Claudio Domenicali — Administrador Delegado de Ducati

“Sin duda, la firma de Marc es, en estos momentos, la principal prioridad, el principal objetivo, que tenemos como fábrica y como equipo, del mismo modo que lo fue con ‘Pecco’ (Bagnaia), cuando se proclamó campeón del mundo en 2022”, señaló ayer Domenicali a El Periódico, una vez concluida la preciosa y vistosa presentación del equipo rojo en la estación de esquí italiana de Madonna di Campiglio.

'Pecco' puede esperar

“Entonces”siguió explicando el jefe de Borgo Panigale, “ni siquiera esperamos que terminase el contrato que ligaba a ‘Pecco’ con nuestra marca, pues cuando tienes al campeón del mundo en casa, lo más importante es retenerlo, esa debe ser tu primera obligación”. Domenicali reconoció que el de Marc no es un contrato fácil, "pero creo que las dos partes estamos muy contentos de nuestra relación y estoy seguro que muy pronto llegaremos a un total acuerdo”. Tardozzi reconoció que “sería un honor y muy bueno para nosotros que Marc siguiese con Ducati”. “No hay mayor placer que trabajar con Marc, que lo tiene todo clarísimo”, añadió Dall’Igna.

Fuentes próximas a la dirección de Ducati reconocieron a El Periódico en Madonna di Campiglio que la renovación de su segundo piloto, el tricampeón Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, puede esperar. “Lo fundamental, nuestro objetivo, es conseguir que Marc no de el sí definitivo”. Es más, el propio Marc dijo ayer que “si antes estaba 8 sobre 10 pensando en renovar con Ducati, ahora estoy 9 sobre 10, es decir, hemos avanzado un poquito más en nuestras conversaciones”.

Marc Márquez, ayer, en la presentación del equipo Lenovo Ducati en Madonna di Campiglio. / DUCATI LENOVO MEDIA

Y, en ese sentido, ni que decir tiene que el ‘staff’ de Ducati pasa (y mucho) de las palabras lanzadas por Massimo Rivola, máximo responsable del equipo Aprilia, que dijo, en la presentación de Milan, que Ducati no renovará a Bagnaia y fichará al murciano Pedro Acosta, como pareja del mayor de los Márquez Alenta para los dos próximos años.

“Nos hace mucho gracia que, en la presentación del equipo Aprilia, Rivola hable más de Ducati que de Aprilia y, desde luego, de nosotros no arrancará una palabra sobre su equipo, sus pilotos y, mucho menos, sobre Pedro Acosta, al que todos consideramos un grandísimo piloto y, sí, tal vez un futuro campeón del mundo de MotoGP”, señaló Tardozzi, que compartió risas con Dall’Igna al respecto.

Bagnia, por su parte, afirmó ayer estar muy tranquilo acerca de su futuro. “No pienso en la renovación, ni en el futuro contrato. Simplemente quiero comenzar bien la temporada y centrarme en ello. Hay muchos pilotos que terminan sus contratos, y será importante estar centrado en el campeonato", dijo el turinés, quien, con sus dos títulos consecutivos (2022 y 2023), sigue siendo el piloto más relevante de la historia de la marca de Borgo Panigale.