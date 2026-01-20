Natación Zamora firma una destacada actuación en Valladolid

Las piscinas de Valladolid acogieron el pasado fin de semana la 4ª Jornada de la Liga Nacional Alevín, una cita clave en el calendario formativo de los jóvenes nadadores. Hasta allí se desplazó el Club Deportivo Natación Zamora, que volvió a demostrar el buen momento que atraviesa su cantera con resultados sólidos y una actitud que refuerza el proyecto deportivo de la entidad.

Más allá de las marcas, la expedición zamorana dejó patente un ambiente de compañerismo y aprendizaje continuo, dos pilares que el club considera esenciales en la evolución de sus deportistas. La jornada sirvió para medir progresos, afianzar técnica y, sobre todo, consolidar valores que acompañan a los nadadores dentro y fuera del agua.

Participantes del Natación Zamora en la Copa de Clubes. / Cedida

Actuaciones destacadas

El equipo firmó varias actuaciones de mérito, entre las que sobresalió el triunfo de Aníbal Gómez de Paula en los exigentes 800 metros libre, prueba en la que se impuso con un tiempo de 12:15.32. El nadador zamorano completó además una notable participación en los 50 metros braza, donde fue segundo con 46.12.

También brilló Diego Bobo Díez, que subió al podio en las dos pruebas que disputó: tercero en 50 metros braza (51.45) y segundo en 100 metros espalda (1:37.96), confirmando su regularidad en ambas modalidades.

El resto del equipo completó igualmente una jornada positiva, con resultados que reflejan el avance del grupo:

Rubén Galán Vela – 50 m braza (1:02.75, 5º) y 100 m espalda (1:51.24, 5º)

– 50 m braza (1:02.75, 5º) y 100 m espalda (1:51.24, 5º) Valeria Serrano Peralta – 50 m braza (48.70, 5ª) y 800 m libre (13:30.96, 5ª)

– 50 m braza (48.70, 5ª) y 800 m libre (13:30.96, 5ª) Violeta Ramos Cabezas – 800 m libre (13:22.40, 4ª)

Un proyecto en crecimiento

Desde la dirección técnica del club se mostraron satisfechos con el rendimiento general del equipo, destacando tanto los resultados como la actitud mostrada durante la competición. “Estos resultados son el reflejo del trabajo diario, pero lo que más nos enorgullece es ver cómo nuestros nadadores se apoyan unos a otros en el borde de la piscina. Esa es la verdadera victoria”, señalaron tras la jornada.