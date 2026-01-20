Mario Losada, nuevo fichaje del Zamora CF: El atacante vuelve para ser el segundo refuerzo en el mercado de invierno del equipo de Óscar Cano

Mario Losada se convierte este martes en jugador del Zamora CF, por segunda vez en su carrera. Así lo ha confirmado hoy el club rojiblanco en su página web, anunciando al atacante como su segundo refuerzo en el presente mercado de invierno.

Mario Losada, de Polonia a Zamora

Losada (Madrid, 1997) llega al equipo de Óscar Cano con 28 años de edad y una amplia carrera futbolística cuyo último paso fue la I Liga polaca, a la que llegó el pasado verano.

El atacante, que militaba en las filas del Stal Mielec regresa a España tras haber disputado veinte partidos esta temporada en el extranjero, consiguiendo anotar cuatro goles a lo largo del curso. Una cifra que no parece alta, pero que obedece a su habitual rol de segundo punta.

Una tarea clara: potenciar el ataque

Losada regresa a Zamora para ocupar el espacio dejado por la salida de Eslava y potenciar un ataque que ha sufrido de falta de gol en los últimos encuentros. Una tarea que buscará ejercer buscando aprovechar sus virtudes, características individuales y su experiencia.

Losada, un jugador con mucha experiencia

El segundo refuerzo zamorano, tras la contratación de Alex Marcelo, llega con un amplio bagaje en Segunda División B y Primera RFEF, siendo conocedor de la misma gracias a su paso por equipos como el Zamora CF, el Unionistas (su siguiente destino tras la primera etapa como rojiblanco) o el CD Alcoyano. Clubes en los que militó tras su paso por Las Rozas CF o el filial del Deportivo tras dar el salto desde el fútbol madrileño después de despuntar como joven promesa en el Rayo Juvenil A.

Su primera etapa en el Zamora CF

En su primera etapa como rojiblanco a las órdenes de David Movilla, Losada llegó a disputar un total de 35 encuentros consiguiendo, a lo largo de más de 1.700 minutos de juego, un total de 4 goles y dos asistencias.

Entonces, su aportación no fue suficiente para ayudar al Zamora CF a lograr el objetivo. Hoy regresa con ese debe en mente, pero en una situación y tiempo diferente; siendo un futbolista más completo para formar parte de un equipo con aspiraciones distintas.

Segundo fichaje, fichas completas

La llegada de Mario Losada permite al Zamora CF cubrir la baja de Eslava y, junto a la inclusión de Álex Marcelo tras la salida de Rufo Lucero, deja al equipo en la misma situación que cuando inició el mercado invernal: para incorporar algún jugador, necesitará de alguna salida.

El central, a la espera

Es sabido que la entidad pretendía incorporar un central este mes, según detalló Óscar Cano días atrás, pero esa tercera pieza es todavía una incógnita. Una posibilidad que, según parece, requerirá de más tiempo, apurando los días que quedan de mercado invernal.