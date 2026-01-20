Galgos
Malina de Pérez y Uva de Verdejo, a por las semifinales del Campeonato de España de galgos en Nava del Rey
El Campeonato de España se reanuda hoy con las colleras pendientes de cuartos de final
El LXXXVIII Campeonato de España de Galgos en campo se reanuda hoy martes para concretar el nombre de sus semifinalistas con las colleras que quedaron pendientes de cuartos de final en una última jornada interrumpida por la climatología en Nava del Rey. Una nueva sesión con dos representantes zamoranas en liza: Malina de Pérez Valentín y Uva del Verdejo.
Jornada incompleta
El corredero Cuesta de los Picos acogió el pasado sábado la disputa de los cuartos de final del campeonato nacional, pero las inesperadas condiciones meteorológicas obligaron a dejar dicha ronda sin conclusión. El día dio para disputar dos colleras, entre ellas la ganada por Morería de la Suerte, de "padres" zamoranos; mientras que, otras dos, con también representantes de la provincia en liza, se iniciaron pero no llegaron a completarse.
Dos collleras se reanudan hoy
Así pues, de nuevo con el campo de Nava del Rey como escenario, hoy se celebrarán las carreras restantes de las dos colleras que faltan por disputar. Duelos que tendrán lugar tras el pertinente reconocimiento médico que marcará el inicio de la jornada, previsto para las 10.00 horas.
A partir de se momento, volverán a escena tanto Malina de Pérez Valentín como Uva de Verdejo, ambas tocantes a Zamora y en duro cruce contra galgas de Castilla La Mancha.
Malina de Pérez, por detrás en el marcador
Por una parte, Malina de Pérez Valentín se enfrenta a Luna de las Yeguas en una collera que arrancó con una única carrera, válida, en la que la manchega se llevó el primer punto tras una disputa con 1:14´´ de duración. Un punto que tratará de remontar para dar el paso a semifinales.
Uva de Verdejo ante Judía de Facundoi
Por su parte, con el marcador en limpio dentro de la cuarta y última collera, Uva de Verdejo regresará a la acción para medir fuerzas con Judía de Facundoi. Una eliminatoria que, aunque sin puntos, gozó el pasado sábado de una primera carrera decretada nula por los jueces tras apenas 32 segundos de duración.
