La falta de gol hace "perder fuelle" al Zamora de Cano

El Zamora CF vio truncada su dinámica positiva de resultados el pasado sábado ante el CD Tenerife. Un tropiezo que lleva al equipo de Óscar Cano a enlazar dos jornadas sin victoria, hecho que no ocurría desde que el técnico tomó el mando del vestuario rojiblanco.

Esos dos comparten, curiosamente, un denominador denominador común: la falta de gol.

Un arranque ofensivo discreto

Cuando el técnico granadino llegó al banquillo rojiblanco, la media goleadora del Zamora CF era de 1,3 dianas por encuentro. Un número que, en sus primeros partidos, mientras el equipo se ajustaba a la situación, llegó a menguar.

Un empate sin goles en su debut y una derrota por 1-0 fueron los dos primeros resultados de Cano. Cero goles a favor, un único punto sumado. Un arranque discreto en cuanto a números que no casaba con lo que se observó sobre el césped.

La puntería regresa y los números crecen

Sin embargo, desde ese momento, "la pólvora" volvió a prender en el Zamora CF y lo hizo con más fuerza que antes.

Durante los siguientes cinco encuentros, el cuadro de Cano anotó 12 tantos. Una media de 2,4 goles por encuentro, casi dos dianas y media por envite. Números a los que contribuyó el acierto de nada menos que ocho futbolistas, con Kike Márquez al frente de las cifras al firmar un tercio de los goles.

Salto cuantitativo hacia el "play-off"

Ese salto cuantitativo a nivel ofensivo acercó al Zamora CF al play-off y le hizo entrar en una dinámica que se alargó hasta el pasado domingo, fecha a la que "frenó" su tendencia al perder ante el CD Tenerife. Si bien es cierto que a ese punto llegaba ya "en desaceleración".

La inercia de los goles: un tanto y cuatro puntos

Y es que, en los últimos tres encuentros, el equipo zamorano ha marcado un único gol, el firmado por Sancho para derrotar al Arenas de Getxo.

Una "sequía" pese a la cual el cuadro de Cano sumó cuatro de nueve puntos en juego. Botín que le mantiene cerca de los puestos de privilegio.

En busca de fluidez ofensiva

A tenor de los números, el técnico granadino deberá buscar una solución para que su equipo vuelva a ver puerta con fluidez. Un aspecto clave para la eficacia de su juego, no pudiendo contar para ello ya con Eslava (autor de tres goles y tres asistencias) ya fuera del club.

Respuesta en forma de fichaje: los rumores apuntan a Losada

Por supuesto, una solución podría ser la llegada de un atacante que ocupe el lugar dejado por el catalán en este mercado de invierno. Una contratación en la que ya trabaja el Zamora CF y que podría cobrar forma en las próximas horas, ya que hay rumores del inminente fichaje del exrojiblanco Mario Losada.