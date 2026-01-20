Derrota en Morales del Vino para el River Zamora FS "B" y victoria "in extremis" del Ciudad de Toro en Ávila

El fútbol sala zamorano registró una derrota y una victoria en las ligas regionales sénior, con el filial del River Zamora llevándose la peor parte y el Ciudad de Toro sumando tres puntos de forma eufórica lejos de casa.

El filial sucumbe en Morales del Vino

El River Zamora "B" cayó goleado en casa ante un Tierra Castellana Ciudad de Arévalo que aprovechó mejor sus oportunidades y se impuso por 1-5.

La contienda en Morales del Vino no tardó en torcerse para la escuadra local. A los dos minutos de juego, el visitante Héctor ponía el 0-1 e inclinaba el marcador en favor de un Tierra Castellana Ciudad de Arévalo que, diez minutos después, asestó un nuevo golpe al filial blanquinegro; esta vez, por medio de Adrián, autor del 0-2.

Lejos de tirar la toalla, el River Zamora "B" siguió buscando la victoria, espoleado por un autogol del visitante Manuel que ajustaba diferencias en el marcador. Sin embargo, el 1-2 no se movió al paso por vestuarios.

En la reanudación, la batalla fue intensa e igualada, pero el premio del gol correspondió a los abulenses, con un 1-3 que forzó al equipo blanquinegro a correr riesgos y encajar dos tantos más en el último minuto de juego.

Remontada in extremis

El CFS Ciudad de Toro Prefabricados Duero consiguió una victoria «in extremis» el pasado domingo sobre el CD Ávilasala, al que ganó por 4-5 en el Municipal Carlos Sastre.

Los zamoranos arrancaron la contienda con buen pie, adelantándose con goles de Ismael y Chupe, pero el bloque local consiguió remontar ese 0-2 en los siguientes minutos para situarse con 3-2 a su favor en el minuto 12 de una primera mitad cargada de goles que cerró Sergio con un penalti devolviendo el empate al tanteo (3-3).

En la segunda mitad, los visitantes se adelantaron, pero Chupe puso las tablas antes de un final vibrante y decisivo con el gol en propia puerta de Kevin dando los tres puntos al bloque toresano.