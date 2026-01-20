Fútbol Sala
David Novoa irá al Europeo con España
El benaventano entra finalmente en la lista por la lesión de Dani Zurdo
C. J. T.
David Novoa irá al Europeo con la selección española de fútbol sala. Así ha sido confirmado en las redes sociales por la propia Federación Española de Fútbol Sala a lo largo del día de hoy.
"Jesús Velasco ha anunciado un cambio en la convocatoria para el Europeo", reza la nota federativa indicando: "Novoa sustituye a Dani Zurdo, que es baja por lesión".
El jugador zamorano regresa así hoy a la concentración de la selección española y viajará con el equipo a Liubliana hoy mismo.
"Novoa ha trabajado durante toda la semana pasada con el grupo y debutará de este modo en un torneo oficial después de haber jugado sus primeros partidos como internacional el pasado mes de octubre en Marruecos", destacan en el anuncio de la vuelta del benaventano a la selección.
La expedición española viajará este martes a Eslovenia, donde debutará el viernes 23 (20:30 horas, Teledeporte) ante la anfitriona. Bielorrusia y Bélgica son los otros dos rivales en el grupo, los días 26 y 29, respectivamente.
