El Balonmano Zamora pone en marcha su Campus Urbano de Carnaval para los días 17 y 18 de febrero

El Balonmano Zamora ha anunciado ester martes el regreso de su Campus Urbano de Carnaval, actividad pensada para que niños y niñas disfruten del balonmano durante los días no lectivos de esos días en febrero.

Días y horarios del campus

La nueva edición del campus se desarrollará durante los días 16 y 17 de febrero en el Pabellón de la Universidad Laboral, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y estará dirigido a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2019 (ambos inclusive). Como en anteriores ocasiones, las actividades estarán coordinadas por monitores y entrenadores titulados del club, garantizando una experiencia formativa y lúdica adaptada a cada edad.

Imagen promocional del Campus de Carnaval del BM Zamora. / Balonmano Zamora

Programa de la actividad

Durante el Campus de Carnaval, los participantes podrán mejorar sus habilidades en balonmano a través de entrenamientos dinámicos, juegos y actividades de ocio, fomentando la convivencia, el compañerismo y la práctica deportiva saludable. Esta iniciativa también facilita la conciliación familiar durante el periodo vacacional.

Imagen de un campus anterior del Balonmano Zamora / José Luis Fernández

Inscripciones, ya abiertas

Las inscripciones ya están abiertas y deberán formalizarse a través del formulario habilitado por el club (pinchar aquí). Para completar el proceso, será necesario rellenar todos los campos y adjuntar el justificante de pago. Una vez enviado el formulario, la inscripción quedará realizada automáticamente.

El Balonmano Zamora anima a participar

Desde el Balonmano Zamora se anima a familias, jugadores y jugadoras a participar en una actividad que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario formativo del club, reforzando su apuesta por el deporte base y la educación en valores.