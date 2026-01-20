Balonmano
El Balonmano Zamora pone en marcha su Campus Urbano de Carnaval para los días 17 y 18 de febrero
La actividad, destinada a niños nacidos entre 2014 y 2019, se desarrollará en el pabellón de la Universidad Laboral
C. J. T.
El Balonmano Zamora ha anunciado ester martes el regreso de su Campus Urbano de Carnaval, actividad pensada para que niños y niñas disfruten del balonmano durante los días no lectivos de esos días en febrero.
Días y horarios del campus
La nueva edición del campus se desarrollará durante los días 16 y 17 de febrero en el Pabellón de la Universidad Laboral, en horario de 9:00 a 14:00 horas, y estará dirigido a niños y niñas nacidos entre 2014 y 2019 (ambos inclusive). Como en anteriores ocasiones, las actividades estarán coordinadas por monitores y entrenadores titulados del club, garantizando una experiencia formativa y lúdica adaptada a cada edad.
Programa de la actividad
Durante el Campus de Carnaval, los participantes podrán mejorar sus habilidades en balonmano a través de entrenamientos dinámicos, juegos y actividades de ocio, fomentando la convivencia, el compañerismo y la práctica deportiva saludable. Esta iniciativa también facilita la conciliación familiar durante el periodo vacacional.
Inscripciones, ya abiertas
Las inscripciones ya están abiertas y deberán formalizarse a través del formulario habilitado por el club (pinchar aquí). Para completar el proceso, será necesario rellenar todos los campos y adjuntar el justificante de pago. Una vez enviado el formulario, la inscripción quedará realizada automáticamente.
El Balonmano Zamora anima a participar
Desde el Balonmano Zamora se anima a familias, jugadores y jugadoras a participar en una actividad que se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario formativo del club, reforzando su apuesta por el deporte base y la educación en valores.
