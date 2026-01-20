El CD Bádminton Zamora prolonga su buen momento con una destacada actuación en Nigrán

El CD Bádminton Zamora volvió a firmar un fin de semana de notable actividad en competiciones nacionales y territoriales, consolidando la buena dinámica con la que ha arrancado el año. En esta ocasión, el protagonismo recayó especialmente en Félix Pinto, el menor de los hermanos Pinto, que continúa dando pasos firmes en su progresión deportiva.

Master Nacional N3 en Nigrán: experiencia y resultados

Hasta la localidad gallega de Nigrán (Vigo) se desplazaron los jugadores Demetrio y Félix Pinto para disputar un Máster Nacional N3 en categorías sub13 y sub17, una de las citas relevantes del calendario para los jóvenes volantistas.

Demetrio, esfuerzo y buenas sensaciones pese a la gripe

Demetrio afrontó el torneo en una categoría superior a la suya, con el objetivo de ganar ritmo competitivo. A pesar de arrastrar un proceso gripal, ofreció un nivel notable: llevó sus dos partidos individuales al tercer set, ambos resueltos por detalles mínimos. En dobles, junto a su compañero habitual Nuno Alonso (CB Laguna), fueron la única pareja capaz de arrebatar un set a los que terminarían proclamándose campeones del dobles masculino.

Félix brilla en individual y se cuelga la plata en dobles

El campeonato de Félix Pinto fue especialmente destacado, teniendo enfrente a algunas de las mejores raquetas sub13 del panorama nacional. Superó la fase de grupos sin partir como cabeza de serie y alcanzó los cuartos de final, donde cayó en un ajustado duelo ante su compañero de dobles, Daniel Chasco (CB Estella), por 21-19 y 21-15, logrando un meritorio quinto puesto.

Félix Pinto, en el podio del Máster disputado en Nigrán. / Cedida

En dobles masculinos, la dupla formada por Félix y Chasco avanzó con solvencia hasta semifinales, donde firmaron un partido impecable (21-18 y 21-13). Ya en la final, el cansancio acumulado les impidió superar a la pareja murciana formada por Hugo Quirós y Lucas Alonso, en un encuentro igualadísimo decidido por 21-18 y 21-19. El zamorano regresó a casa con una valiosa medalla de plata.

TTR Absoluto en Medina del Campo: rodaje para los sénior

Mientras tanto, en Medina del Campo, los jugadores sénior del club —Aitana, Irene y Aitor— participaron en un TTR Absoluto puntuable para el ranking nacional, con la vista puesta en la próxima jornada de la Liga Nacional Primera Bronce. Aunque ninguno logró superar la fase de grupos, todos sumaron victorias parciales y, sobre todo, recuperaron sensaciones y ritmo de competición.

Los participantes de la jornada de bádminton en Juegos Escolares posan para las cámaras. / Cedida

Éxito de participación en los Juegos Escolares

La actividad del fin de semana se completó con la I Jornada de los Juegos Escolares de Bádminton, que reunió a 30 jóvenes de distintos centros educativos de la capital. Estas pruebas, que se celebrarán mensualmente hasta mayo, constituyen la base del proyecto formativo del club y son fundamentales para el desarrollo de nuevos talentos.

Un club en crecimiento constante

Con estos resultados y experiencias, Bádminton Zamora continúa ampliando su palmarés y reforzando su presencia en competiciones de todos los niveles. Las buenas actuaciones del fin de semana aportan confianza y motivación al equipo para afrontar con ambición el resto de la temporada.