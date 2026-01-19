El Zamora CF, ajeno a las críticas por el "lío" de las camisetas con el CD Tenerife

El Zamora CF pasa página. El club rojiblanco se mantiene absolutamente ajeno a las críticas por haber aceptado 15.000 euros del CD Tenerife por jugar con su segunda equipación para evitar así el aplazamiento del encuentro correspondiente a la jornada 20 en Primera RFEF. Así se lo han trasladado a este periódico fuentes de la entidad rojiblanca desde donde aseguran que para ellos esto ya es un tema pasado y ahora lo importante, y en lo que fijan su atención, es en el encuentro ante el Celta Fortuna del próximo viernes (19.00 horas).

Lo sucedido en el Ruta de la Plata pasa ya al capítulo de anécdotas, aunque sí es cierto que desde parte de la afición tinerfeña se tilda al club zamorano de "pesetero" a través de las redes sociales, y hay también una pequeña representación de la hinchada zamorana que consideran que "vendieron" la camiseta rojiblanca y que tendrían que haber aguantado firmes hasta las últimas consecuencias.

Rayco García

La realidad es que todo sucedió de forma inesperada cuando poco antes del comienzo del encuentro el colegiado advirtió coincidencia de colores en la parte posterior de las equipaciones del Zamora CF y CD Tenerife, y entendía que podía llevar a equivocaciones durante el choque. Ante eso, el club visitante indicó que no había viajado con otras equipaciones y finalmente ofreció, a través de su máximo accionista Rayco García, 15.000 euros al club local para que jugara con su segunda camiseta, en este caso verde, y se permitiera la disputa del encuentro con, eso sí, media hora de retraso. El Zamora aceptó la oferta y es que la otra opción, explican desde la entidad, hubiese sido el aplazamiento del partido y el desalojo de los más de 3.500 seguidores que acudieron a la cita con el "perjuicio" que podía suponer.

Con todo, en el Ruta de la Plata ya dan por superado este capítulo y la única pena es no haber podido sumar ante el Tenerife que se fue con los tres puntos.